桃園衛生局2疫調員二採陰 陳時中：仍不能掉以輕心
記者陳致宇／台北報導
2021-01-22 15:15:53｜2021-01-22 15:46:03
桃園市政府衛生局傳出有 2 名疫調人員出現發燒、腹瀉等症狀，桃園市衛生局長王文彥今（ 22 ）日說明，這 2 名人員發燒是因為其他疾病，經 2 次採檢的結果也呈現陰性。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前 2 人二採都是陰性，但仍不能掉以輕心。
桃園市衛生局長王文彥表示， 2 名疫調人員經採檢 2 次均為陰性，其中 1 人曾在部桃環境出入，已匡列居家隔離，另 1 人發燒是因為其他疾病，目前已經請假在家自主健康管理。經查 2 人均未接觸過確診者，僅在做疫調工作時曾在部桃的環境裡，就像目前部桃啟動關懷回溯專案，原先預估匡列逾千人，目前僅 2 百多人列居家隔離，只要曾到過部桃者，就觀察 14 天，類似關懷，並不是有症狀。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現在正值秋冬季流感、感冒季節，相關症狀與新冠肺炎相似，不容易區別，目前 2 名疫調人員二採都是陰性，其中 1 人列為居家隔離，另 1 人列為自主健康管理，請假在家沒上班，但仍不能掉以輕心。
發言人莊人祥補充，這 2 名疫調人員出現發燒的時間不清楚，但他們 1 月 18 日、 21 日採檢都是陰性。
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