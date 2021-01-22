爆發院內群聚感染 近9成民眾憂心新冠疫情擴大

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事實上，從1月12日首位部桃醫師確診新冠肺炎後，到目前為止已經造成了2名醫師、4名護理師、1名外籍看護確診，其中也不乏在院內因工作接觸染疫。原本中央疫情指揮中心始終以「北部某醫院」稱之，日前陳時中在記者會中不小心脫口而出，證實染疫的醫院就是部立桃園醫院。對此，有90.77%的民眾表示，直接公布染疫醫院，讓民眾不用東猜西猜，反而比較不容易造成恐慌，甚至讓其他醫護人員都感受異樣眼光。
另一方面，有人認為，部桃之所以會接連爆發院內感染，與防疫工作不確實有關。對此，有66.51%的民眾認為，部桃在防疫工作上可能有疏失，否則全台都有接收新冠肺炎病例的醫院，為何只有部桃爆發群聚感染。但也有31.36%的民眾認為，傳染病，尤其新冠肺炎的病原體是病毒，本來就很難徹底防範。用結果去推論防疫有疏失，對部桃及其醫護人員並不公平。
前衛生署長楊志良在政論節目中，抨擊染疫醫師警覺性不足、防疫工作沒做徹底，更表示若他是院長，將會開除染疫醫師云云。對此，有52.33%的民眾認為，醫護人員站在抗疫的第一線，天天曝露在風險中，這樣的言論太傷人，應該予以鼓勵，而非懲處。但同時也有43.88%的民眾認為，由於染疫者工作上的疏失，導致其他第一線醫療人員的風險及工作負擔，懲處也是理所當然的。
由於距離農曆春節已經愈來愈近，在這個傳統華人節日中，應該也有不少台商希望返台過年，出遊群聚的機會也會增加。在全球疫情大爆發的現在，更多的入出境，也就增加了更多風險。因此，有88.95%的民眾在眼見部桃院內感染爆發，非常擔心疫情繼續升溫，甚至形成社區感染。當然，也有10.1%的民眾相信在中央流行疫情指揮中心的調控下，以去年一整年的經驗來看，疫情必然可以得到控制。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有3801人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。