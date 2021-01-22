羽球／冠軍男雙打頭陣 麟洋配快意晉級4強
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-22 15:41:47
男雙世界第7「麟洋配」李洋/王齊麟上周勇奪我國第1座超級1000系列男雙冠軍，本周來到超級1000系列豐田泰國羽球公開賽，今(22)日8強賽以21:14、21:12擊敗世界第23的德國組合Mark LAMSFUSS／Marvin SEIDEL晉級4強。
挾著冠軍氣勢，「麟洋配」首輪先是拍落美國組合，接著昨天再勝加拿大搭檔，兩場都在25分鐘內就淘汰對手，快意晉級今天8強戰。此前「麟洋配」僅在去年全英公開賽交手過德國組合，當時「麟洋配」以21:16、21:13勝出。
今天首局，「麟洋配」同樣占得上風，在2:3時連拿10分反超並豎立領先優勢，儘管浪費了4局點，但仍以21:14拿下首局。
次局前半段雙方打得膠著，「麟洋配」減少失誤拉出一波8:1，再次要回領先來到17:9，最後王齊麟殺球拿到賽末點，接著王齊麟發球，對手回發球掛網，「麟洋配」以21:12勝出。此役花費32分鐘。剛達成生涯400勝的我國世界球后戴資穎，預計晚間18點出戰加拿大一姐李文珊，力拼4強門票，接著進行男單8強「台灣內戰」一哥周天成對決「羽球王子」王子維。