台籍女星確診第8天「2歲兒也中鏢」　淚喊：已經那麼小心

40歲的台籍女星陳諭多年前由馬來西亞出道，她去年初帶著老公和2個兒子一同返回高雄探親，由於疫情影響滯留台灣，直到同年7月才返回馬來西亞，未料近來陳諭卻接獲確診消息，連2歲的兒子也不幸染疫，讓她相當崩潰。

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「我已經那麼小心，還是確診了，我很擔心我的老公，和每天和我親親抱抱的孩子們」，陳諭染疫後，不時會在IG上分享隔離日常，確診第8天時，她透露除了還有一點咳嗽、無嗅覺之外，其他症狀都恢復正常，不過一家人一同去做檢測後，小兒子也不幸跟著確診，「和我自己的預測是一樣的，而我第4天開始吃中藥的時候，也讓小兒子跟著被診斷和吃中藥了，所以我們2個現在在同一間房間隔離，都是康復到接近無症狀的狀態」，坦言希望到隔離完畢之前，2人都不要再出現任何狀況。

昨（21）日是陳諭確診第10天，她帶著小兒子一同去做檢查，所幸都沒有出現症狀，不過由於小兒子隔離天數還沒滿當地規定的天數，所以仍然需要陪在他身邊，「醫生讓我們回家繼續隔離到下星期，再去做一次檢查，然後我和兒子就能拿到不會傳染，也不需要再隔離的文件」。（編輯：侯家瑜）

▲陳諭得知確診後崩潰發文。（圖／陳諭 IG）