9旬翁染疫「國內最年長」 牙痛到長庚就醫確診
記者陳致宇／台北報導
2021-01-22 15:44:11｜2021-01-22 15:44:43
國內今（ 22 ）日新增 2 名新冠肺炎本土個案，分別 90 多歲男性（案 881 ）及他的大女兒（案 882 ），案 881 於 1 月 11 日至 14 日住院，由案 852 護理師負責照護， 15 日出院後返家，但因案 852 確診，於 16 日匡列為接觸者並居家隔離， 21 日因牙痛由衛生單位安排至長庚醫院就醫，發現有發燒、肺浸潤等情形，於今日確診，該案也是目前國內最年長的確診個案。
指揮中心發言人莊人祥表示，案 881 因為年紀較大，平常可能都是臥床休養，本來就不容易來採檢，因此 17 日只有聯絡他的 2 名家人來採檢，後來因其他病症由衛生單位安排到長庚醫院就醫，經檢查發現有發燒、肺浸潤等情形，由醫院採檢後收治住院隔離，目前 Ct 值 15 顯示為剛發病，雖然是高危險族群但沒有太大問題。分析其感染途徑，莊人祥研判，應是住院時由案 852 護理師負責照護，期間量體溫、血壓、餵食都可能造成接觸；至於足跡部分，指揮官陳時中說，案 881 因病臥床所以不會趴趴走，這部分不用擔心。
至於案 882 為案 881 的大女兒，莊人祥指出，研判是照顧父親時接觸，屬於家護感染，目前無症狀 Ct 值 35.6 ，應該是剛染病就被驗出來；初步調查足跡主要是購買三餐，生活足跡相對單純，但因她是今日上午 9 點多才確診陽性，疫調狀況還要確認。
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