NBA／90年代鐵血尼克回來了？紐約本季的防守數據真實嗎

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「大蘋果」開季的成功源自於他們對防守的重視，Thibodeau除了應變能力不足、戒不掉操主力的壞習慣之外，他還是一名防守天才。他在2007-08賽季藉由Kevin Garnett超大範圍的協防能力，為塞爾提克打造了強側堆積的防守戰術，直接為綠軍帶來最近一次、也是最後一座的冠軍。之後在公牛擔任總教練，他也依樣畫葫蘆的這樣使用Joakim Noah，效果一樣很棒，沒有太多人會質疑他在防守端的能力和靈感。
截至對戰勇士的賽前，尼克本季前15場比賽，場均只丟102.7分，每場只讓對手打進37.5顆運動戰進球，投籃命中率為43.3%，三分球命中率只有31.2%，3項數據皆為全聯盟第一。
Thibodeau在受訪時表示他的目標是讓尼克在攻守效率都進入到聯盟前5，「事實上球隊在這兩方面都要做好。．．．如果您在前5名中，那麼您就是一支冠軍級別的球隊。這就是我們一直在努力的目標。這有一段很長的路要走，但是如果我們能夠鞏固好防守和籃板，並保持低失誤，我認為無論在任何比賽當天的投籃命中率如何，都可以贏得勝利。」
尼克隊的進攻水平，就如他們的防守水平一樣，做到了極致。目前場均得分僅100.6分，聯盟墊底；進攻效率為104.8，聯盟倒數第5。如果尼克確實打算重現某種90年代的特色，那他們成功了，球隊目前節奏只有96，讓人昏昏欲睡。
不過他們這一季目前展現的防守水平確實讓人驚艷，而且更不容易的是，尼克在千禧年之後就一直是一支防守非常糟糕的球隊，在這一季之前，他們只在2011-12賽季的防守效率高於聯盟水平，而且尼克並沒有什麼出色的防守球員。
但是問題也在這，Thibodeau的防守戰術很強調站位、防守習慣和協防意識，然而這種東西不可能在短時間內養成，這也是為什麼我們通常很難看到一名聯盟菜鳥成為防守大鎖的原因。尼克陣中確實有一些體型不錯的球員，但他們都還很年輕，而中生代球員如：Julius Randle，長久以來並不被認為是一名防守達平均水平的選手。
這就相當有趣了，因為在高階拚搏數據中，尼克隊同樣沒什麼出彩之處，他們場均干擾投籃(Contested Shots)52.1次，聯盟第23；場均破壞球權(Deflection)12.8次，聯盟倒數第3；無主球爭搶6次，並列倒數第4；製造團隊進攻犯規0.19次，聯盟倒數第2；團隊卡位10.4次，並列聯盟第16。就算考慮到他們節奏偏慢，加權過後這些數據應該也只有聯盟中下游水平。
很顯然，尼克的數據具有某種欺騙性，因為目前賽季還在初期、樣本數不夠——就如同魔術每一季開季都打得像是要爭冠，但是差不多打完10場以後就原形畢露一樣——尼克今年開季防守端的好成績可能和他們面對的賽程也有關。
尼克前15 場分別面隊進攻效率上游的溜馬(2次)、金塊、公鹿、爵士；中游的76人、暴龍、老鷹；下游的騎士(2次)、雷霆、黃鋒。另外還有爭議的籃網、塞爾提克和魔術。
在對籃網的那場比賽，對手只剩下Kevin Durant一名主要得分手，那場比賽尼克以109:116輸球。然後是前兩場比賽，他們以105:75擊敗塞爾提克，對方主將Jayson Tatum因確診還在隔離；隔天又以91:84擊敗魔術，對方少了2名主力後場球員Evan Fournier、Markelle Fultz，這兩場比賽讓紐約「刷」低了不少基礎數據。
尼克這一季的防守策略是正確的，他們加強對三分出手的控制，盡力封阻對手在籃下出手，壓低攻防節奏、讓比賽回歸陣地戰。然而要這支球隊突然變成Patrick Ewing率領的那支球隊，並不太現實。就像Andy Dufresne所說的：「需要壓力和時間」。
所以尼克這一季目前為止所呈現的防守水平，究竟是某種開季的幻象，還是Thibodeau施展了他的魔法？我認為兩者兼具，然而後者不應該被誇大，別忘了成為一支防守勁旅之所以困難在於持續性，你不能三天打魚兩天曬網。我們不知道過去幾年都不知道紀律為何物的尼克能持續多久，但至少Thibodeau的到來是一個開始。