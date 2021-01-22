張震槓上導演！隔空喊話「拍戲不能這樣拍」
記者翁新涵/綜合報導
2021-01-22 17:59:14
張震為電影《緝魂》經歷魔鬼訓練瘦身以及剃光頭，一切只為完美詮釋片中罹癌的角色，但有一場戲他卻摔到快內傷，害他隔空對追求完美的導演程偉豪喊話：「拍戲不能這樣拍啦！」
張震表示在《緝魂》中遇到最大的挑戰是：「我的角色後期一直坐在輪椅上，要如何在受限的空間裡，把角色內在、熱情去表現出來，其實滿考驗的。」而在片中和他有許多動人對手戲的張鈞甯，則頻頻大讚：「張震的演技真的相當細膩！」張震也透露自己是如何1秒入戲：「我在片場不太講話，會讓自己全神貫注，當我專心的時候就會很容易進入角色裡。」聊及他在全片印象最深刻的戲，飾演檢察官的張震開玩笑表示：「梁檢有很多一直摔倒的戲，摔到我都要內傷了！」原來是他和飾演刑警的張鈞甯一同辦案，其中有一場上山抓嫌疑犯林暉閔的攻堅戲，張震受到林暉閔的偷襲而摔倒在地上，為求畫面真實，張震每一顆鏡頭都使盡全力演出。
但追求完美的導演程偉豪，卻要求他從不同角度的鏡位再重現一次，使得這場摔倒戲讓張震印象深刻之餘，也打趣地對導演程偉豪隔空喊話：「導演我跟你講，拍戲不能這樣拍啦！每個人都是肉做的，這樣很容易受傷耶！」針對張震的喊話，導演程偉豪則回應：「我相信張震可以的，他是傳說中什麼都來真的的好演員！」