NBA／格林吼菜鳥遭吹T？柯爾：裁判承認是誤判
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-22 16:18:24
勇士今(22)日主場迎戰尼克，當家前鋒Draymond Green在第二節尾聲吃下第2個「T」，Green和Stephen Curry當時趕緊解釋非對裁判不敬，但都沒用還是被驅逐出場，勇士Steve Kerr賽後無奈表示，中場時裁判就告訴他是誤判了。
事情發生在第二節還剩1分多鐘時，勇士回防時Green疑似朝菜鳥James Wiseman喊叫，但被裁判誤以為是對他出言不遜進而吹技術犯規，當時Green、Curry和Kerr等人都連忙上前向裁判解釋，但都不被接納。Kerr賽後透露，中場休息時，主裁判Ben Taylor告訴他剛才的技術犯規是誤判，並不知道Green是朝隊友喊叫。Curry也無奈表示，「裁判以自己的理解做出的判罰，但他只在和隊友說話，裁判誤會了。」
當事人Green也反問，「整場判決裁判都能聚在一起討論，甚至改判，為何技術犯規方面就不行？明明就是一次誤判，我真的沒有對裁判講話，我覺得是時候考慮一下更改規則了。」Green會對隊友喊叫不是新鮮事了，開季前連勇士總經理都先幫菜鳥們做心理建設，要他們不要被老大哥的震撼教育給嚇到，結果菜鳥還沒被嚇到，反倒是惹來裁判誤會。