主人掀開毯子　熟睡薩摩耶秒露「燦爛微笑」：找偶嗎～

這笑容太可愛了！難道狗狗的原料是蜜糖和陽光，不管是什麼時候，牠們展現出來的姿態都是如此快樂大方。這天Instagram＠po.lar_bear218家的薩摩耶PO蓋著毯子在睡覺，主人興致一起，輕輕將毯子掀起，原先閉上雙眼熟睡的PO立刻雙眼大張，露出一個可愛的笑容，彷彿在輕聲詢問：「你在找偶嗎？」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲蓋著在睡覺～（圖／Instagram＠po.lar_bear218）×▲蓋著在睡覺～（圖／Instagram＠po.lar_bear218）▲原本眼睛閉閉（圖／Instagram＠po.lar_bear218）×▲原本眼睛閉閉（圖／Instagram＠po.lar_bear218）▲瞬間露出燦爛笑容～（圖／Instagram＠po.lar_bear218）×▲瞬間露出燦爛笑容～（圖／Instagram＠po.lar_bear218）彷彿一到溫暖的陽光灑下來，心情差時看到這個笑容瞬間就能將烏雲散去一半，因為實在太可愛了！網友們也被萌得不要不要，紛紛留言說：「薩摩耶即是正義！」、「這笑容我給五顆星！」、「看到主人就開心～」、「太可愛了！」。（編輯：李惠婷） ▲最治癒的笑容（圖／Instagram＠po.lar_bear218）×▲最治癒的笑容（圖／Instagram＠po.lar_bear218）▲額！這笑得太猖狂啦！（圖／Instagram＠po.lar_bear218）×▲額！這笑得太猖狂啦！（圖／Instagram＠po.lar_bear218） 柯基搞破壞「被抓包」 瞇瞇眼超嚴肅裝傻：誰幹的？！狗狗拍照就愛「搞怪招」 網驚：這是大法師嗎！？薩摩耶犬趴地呼呼大睡 網友被萌翻：睡顏好療癒啊！