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主人掀開毯子　熟睡薩摩耶秒露「燦爛微笑」：找偶嗎～

文/寵毛網

2021-01-24 22:00:00

主人突然掀開毯子，熟睡的薩摩耶秒露燦爛微笑說哈囉～（圖／Instagram＠po.lar_bear218）
▲主人突然掀開毯子，熟睡的薩摩耶秒露燦爛微笑說哈囉～（圖／Instagram＠po.lar_bear218）
這笑容太可愛了！難道狗狗的原料是蜜糖和陽光，不管是什麼時候，牠們展現出來的姿態都是如此快樂大方。這天Instagram＠po.lar_bear218家的薩摩耶PO蓋著毯子在睡覺，主人興致一起，輕輕將毯子掀起，原先閉上雙眼熟睡的PO立刻雙眼大張，露出一個可愛的笑容，彷彿在輕聲詢問：「你在找偶嗎？」。 
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▲蓋著在睡覺～（圖／Instagram＠po.lar_bear218）
▲蓋著在睡覺～（圖／Instagram＠po.lar_bear218）
▲原本眼睛閉閉（圖／Instagram＠po.lar_bear218）
▲原本眼睛閉閉（圖／Instagram＠po.lar_bear218）
▲瞬間露出燦爛笑容～（圖／Instagram＠po.lar_bear218）
▲瞬間露出燦爛笑容～（圖／Instagram＠po.lar_bear218）
彷彿一到溫暖的陽光灑下來，心情差時看到這個笑容瞬間就能將烏雲散去一半，因為實在太可愛了！網友們也被萌得不要不要，紛紛留言說：「薩摩耶即是正義！」、「這笑容我給五顆星！」、「看到主人就開心～」、「太可愛了！」。（編輯：李惠婷） 
▲最治癒的笑容（圖／Instagram＠po.lar_bear218）
▲最治癒的笑容（圖／Instagram＠po.lar_bear218）
▲額！這笑得太猖狂啦！（圖／Instagram＠po.lar_bear218）
▲額！這笑得太猖狂啦！（圖／Instagram＠po.lar_bear218）
 
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