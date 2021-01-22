陸製新冠肺炎疫苗進口台灣？陳時中：法規上不允許
記者陳致宇／台北報導
2021-01-22 16:22:46｜2021-01-22 16:22:58
目前已有多國開始新冠肺炎疫苗施打作業，對此，台北市長柯文哲日前接受《 NOWnews 今日新聞》專訪時提到，未來疫苗將會是政治攻防戰的焦點，甚至中國大陸未來可能送疫苗給台灣，但針對這項說法，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（ 22 ）日回應，依照目前法規，中國大陸製造的疫苗不允許進口台灣，雖然目前採購疫苗有遇到阻礙，但還是會有一定的量會進口。
台北市長柯文哲日前受訪時提到，中國大陸未來可能送疫苗給台灣，媒體詢問指揮官陳時中是否會接受？陳時中表示，因沒有對中國大陸的疫苗製造流程進行相關查核，因此目前法規不允許中國大陸製造的疫苗進口台灣；目前採購疫苗有遇到一些阻礙，但是還是有一定量的疫苗可以進口。至於未來是否會限制施打陸製疫苗的旅客入境台灣？陳時中回應，不會以疫苗廠牌作為能否來台的依據，還是要看相關報告跟結果，世界衛生組織（ WHO ）也建議，未來不宜使用免役證明或疫苗証明當作旅行證件。
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