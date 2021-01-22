拜登上台　藍營學者預言美中將和解、兩岸緊張趨緩

我是廣告 請繼續往下閱讀
林郁方指出，過去川普相信美國的軍事與經濟力量，經常一對一單挑，要逼對方低頭，但是拜登會走向多邊主義，帶領美國重回國際組織。民進黨認為美中關係越惡化，對台灣才會越好，但他認為，未來美中雖有鬥爭或競爭，最後仍會走向和解。
林郁方表示，拜登出任歐巴馬總統的副手時，曾於2011年訪問中國大陸，與習近平見過面，拜登多次要求所屬官員與他人打交道時，一定要尊重對方，因此他認為拜登會願意與中國大陸和解改善關係。雖然民進黨不願意見到美中和解，但他認為，美中和解，就會促成兩岸關係的和解。至於台灣，美中雙方仍會繼續競爭，所以台灣的地位還是重要的，不用擔心。
政治大學東亞所名譽教授邱坤玄表示，拜登會回到美國傳統的「一個中國政策」，不會在台灣主權問題上採取立場，同時在兩岸保持戰略模糊立場，嚇阻中共對台用武，同時表明不支持台灣獨立，但支持台灣擴大國際活動空間，加入不以國家主權為單位的國際組織。
對於美國前國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 取消美台之間的交往限制，拜登政府會審慎加以檢視。實際上，美台之間的交往持續在《台灣關係法》、《台灣旅行法》、《台北法案》規定下逐步解除限制，過去「只做不說」，但蓬佩奧大張旗鼓，經濟學人雜誌認為這是為拜登政府設下限制，同時對我未必有利。
邱坤玄分析，拜登上台後，會對兩岸重新開機，我方也應把握這個機遇期，即使無法展開兩岸對話或協商，也應該改善兩岸氛圍，鼓勵兩岸交流，不對大陸採取歧視宣傳與作為，造成14億大陸人民對我敵視，才是我們最大的威脅。
淡江大學戰略所教授何思因指出，根據國務卿提名人布林肯（Anthony Blinken）在美國參議院外委會的人事聽證會報告，拜登政府未來會協助台灣加入「不是以國家入會為單位」的國際組織，性質上仍是歐巴馬政府的那一套。
何思因認為，拜登政府不會像川普，把台灣推到第一線前台，直接對上中共，會把台灣改放爐灶後台，像是「慢慢燉」，他認為這樣對台灣是好的，雖然民進黨學者認為這樣對台灣不好。何思因解讀，現在是1979年以來中美關係最壞的時候，他分析未來會慢慢改善，台灣也有機會與中國大陸改善關係。