妻居家檢疫中 品冠一打二育兒超崩潰
記者吳雨婕/台北報導
2021-01-22 18:31:39
歌手品冠特地趁兒子女兒放寒假，於今（22）日前往「格林童話-白雪公主與七矮人特展」參觀，由於太太日前正從上海出差返台，現在正在進行居家檢疫，因此帶小孩的責任落到頭上，一次一打二讓品冠吃不消，表示小孩有好多事情需要注意。
日前老婆出差返台，現在正在進行居家檢疫，品冠透露，「遵守所有的防疫規矩跟措施，她現在還剩下最後3天在家裡自主管理的部分。」現在自己一次得帶2個小孩的品冠表示，真正開始帶小孩才發現有好多事情需要注意，「像是一星期裡面有好幾天是要穿運動服的、學校穿制服的，這些我就要我老婆一再的叮嚀，因為平常太太在，我都不太負責這些事情，但當我開始處理這些事情，然後才發現原來家裡太多太多瑣碎的事。」說到此，品冠心有戚戚焉的表示：「家裡還是一定還是要有2位，我們還好，有些人可以幫忙，我們還有保母。」他也說起馬來西亞的疫情狀況，「現在幾乎都是每一天的增長，大概是3千多到4千。這樣的一個確診數字，擔心家裡還有我妹妹家人都在那邊，我常常跟他們打電話都會講要叮嚀他們一下子，他們現在也真的幾乎已經不出門了。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。