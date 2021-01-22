連靜雯退隱8點檔近況曝光　「已經不做大明星了」

因演出8點檔本土劇而家喻戶曉的連靜雯，演活了許多在劇中讓人恨到牙癢癢的壞女人作品，也有許多楚楚可憐的經典角色，讓連靜雯因此受封「台劇女王」、 「外景女王」等封號。近年她經營美容保養事業有成，也開啟斜槓生活當起

老師，最近又開了YouTube頻道，製作名副其實的「大明星小跟班」，與粉絲分享最真實的幕後故事。

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▲連靜雯斜槓人生再加一條，晉升YouTuber界當起「小明星」 。（圖 / 楠軒工作室提供）

× ▲連靜雯斜槓人生再加一條，晉升YouTuber界當起「小明星」 。（圖 / 楠軒工作室提供）

連靜雯透露，一直以來看到很多網友的留言說，很喜歡在戲劇上看到她，會帶給大家很多的支持和鼓勵，但這幾年比較少戲劇表演，也希望大家在認識角色之餘，也可以認識真實的她，「已經不做大明星了，當當小明星就好。主要是希望藉由影片更拉近與粉絲之間的距離。」

▲連靜雯（左）與苗可麗交情很好 。（圖 / 楠軒工作室提供）

× ▲連靜雯（左）與苗可麗交情很好 。（圖 / 楠軒工作室提供）

除了有「女王小跟班」系列紀錄明星工作的幕後花絮之外，也做了特別企畫專程到台中，去突擊閨密苗可麗正在籌備的夢想娃娃屋「Doll’s Dream荳兒洋行」。兩人曾是多年室友，離開拍戲生活後雖聚少離多，但卻絲毫不改兩人的好交情與好默契，影片中連吃麵、吃壽司的時間都不放過，分享許多兩人的趣事與對生命的體悟，「無可救藥積極正面思考」的生活實踐，連靜雯笑說苗可麗一出現她就很輕鬆，交給苗可麗開示就好。