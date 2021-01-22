國內疫情蔓延　北市教育局「強烈建議」畢旅延期

由於部桃醫院爆發國內群聚感染，今（22）日亦新增本土確診個案，台北市教育局稍早發出公告，強烈建議各校於寒假期間進行的畢業旅行採延期甚至必須取消辦理，以防因為型集會活動或是跨縣市的移動而造成更高的感染風險。

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台北市教育局中教科科長諶亦聰受訪表示，目前已知有6所公立高中和2所私立高中，原訂於寒假期間舉辦畢業旅行，但由於疫情狀況未減緩，跨縣市的交流恐增感染風險，「這些都是高三的學生，接下來會有繁星申請、學測面試等等，希望不要因為畢旅，影響到太多的學生後續的升學。」

指揮中心於19日說明，歲末年終各地密集舉辦大型集會活動，各級學校寒假也將展開，考量集會活動常有人潮擁擠的情況，且長時間近距離接觸，具高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將大為提高防疫難度。





教育部也在19日發布通報表示，各級學校若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善之防疫配套措施，強烈建議取消或延後舉辦，因此台北市政府教育局為因應疫情趨於嚴峻，基於維護全體親師生健康，降低高三學生因跨縣市畢業旅行，至景點群聚或接觸不特定人士，可能造成之風險，恐影響寒假後申請大學入學等權益及作業，強烈建議各校延後或取消寒假期間進行之畢業旅行，相關收退費將請學校從優從寬協助學生。



