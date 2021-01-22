江宏傑夫妻過年難團圓 不捨女兒當「小福原愛」
記者羅凌筠/台北報導
2021-01-22 16:55:05｜2021-01-22 16:55:28
江宏傑、黃湘婷今（22日）出席公視《我家住海邊》上檔記者會，現場示範「八卦網」傳統漁法。江宏傑為節目走訪綠島，當地美到讓他想帶小孩一起去，不過年關將至，江宏傑太太福原愛回日本工作，夫妻結婚5年來第一次分離這麼久，江宏傑表示女兒小小愛、兒子小小傑也想媽媽，只能「打開視訊聊一下」。
江宏傑和福原愛各自在日本、台灣工作，他忙著開桌球館，「頭痛的是教練比較難找」，還現場徵起教練，會讓兒女繼承父母桌球事業嗎？江宏傑說一切尊重小孩意願，隨即又改口：「希望姊姊不要，好辛苦。」捨不得女兒吃苦。外界關心他會否續攤《全明星運動會》第2季？江宏傑語帶保留：「有在詢問。」未正面回應。江宏傑隨著節目到綠島出外景，克服暈船挑戰「鰹竿釣」，他回想當時浪相當大，加上拿起沉重的魚竿更是完全站不穩，釣到鰹魚那刻整個人被拖走，「我真的是用全身的力量把牠拉起來，沒想到自己也跌在船上」，黃湘婷則是雪恥3年前沒學會的「八卦網」，她表示在地面上跟站在筏上撒網完全不同，「在水上容易重心不穩，又要出力，很怕自己也一起甩出去」。