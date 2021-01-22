自費採檢費太貴？侯友宜：責成衛生局跟醫院協調
記者陳志仁/新北報導
2021-01-22 16:58:07
衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚感染的疫情延燒，疫情指揮中心今(22)日宣布新增2例本土病例，引發各界的關注外，各界也批5000至7000元的自費採檢費太貴；對此，新北市長侯友宜表示，將責成衛生局跟醫院協調與溝通，訂出讓民眾能接受的自費採驗費用。
侯友宜今日視察樹林區柑園河濱公園水環境再造計畫工程－沐心池，針對自費採檢的費用過高遭批，疫情指揮中心21日則回應「地方政府有核定權限」的看法；侯友宜認為，自費採檢費的價錢，市民要負擔多少才算合理？地方政府有責任跟醫院來把價錢訂得更好、更合理，將責成衛生局跟醫院來做協調與溝通。媒體追問是否有降價的空間嗎？侯友宜指出，希望參考進口、出口及全世界的標準，制定自費採驗的價錢，且面對台灣的疫情，這樣的價格大家是否可接受，更重要的是，一定要確保防疫的順利，這才是大家要的目的；同時衛生局會跟醫院坐下來快速的討論，除訂出讓民眾能接受的自費採驗費用外，也能夠確保防疫無誤，這才是我們的目的。
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