泰劇CP「假戲真做」認愛了！IG高調放閃甜翻網友

綽號「神哥」的泰國演員（God Itthipat Thanit）近日在社群媒體上公開認愛同為演員的混血女友Richy，兩人因拍戲結識相愛，消息曝光後引發粉絲們熱議，大家也紛紛在貼文底下留言祝福這對熱戀情侶。

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今年25歲的神哥長相英俊帥氣，還擁有190公分高挑身材，被許多粉絲封為男神。他近日在個人IG上發出一張他與女星Richy在街上開車的照片，用英文寫道：「我終於找到你了」，並標註Richy。Richy 也在留言中回覆「你值得等待」。

▲綽號「神哥」的泰國演員（God Itthipat Thanit）近日在社群媒體上公開認愛同為演員的混血女友Richy。（圖／翻攝自IG）

▲綽號「神哥」的泰國演員（God Itthipat Thanit）近日在社群媒體上公開認愛同為演員的混血女友Richy。（圖／翻攝自IG）

根據泰媒報導，God和Richy因為一起搭檔出演人氣泰劇《影子戀人》而竄紅，兩人在劇中的甜蜜感讓他們成為不少粉絲最看好的一對CP，再加上兩人為宣傳作品經常合體出席活動，戲裡戲外的曖昧氣氛讓不少粉絲盼望他們能「假戲真做」成為現實中的情侶。

今年25歲的神哥靠著外型和身高優勢以模特兒出道，2017年才以BL劇《逐月之月》正式轉戰演員，並在短短三年就爆紅，其他作品包括《我的保姆手冊》、《因為想念你》和泰版《來自星星的你》。

綽號Richy的泰國女演員 Richy Oranate 則是名泰國、菲律賓混血美女，1994年出生於清邁的她畢業於朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）擁有運動科學學士；現正攻讀人力資源管理碩士學位。隨著兩人官宣交往消息曝光，泰國娛樂圈又出現一對因戲結緣的銀幕情侶。