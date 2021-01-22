赴南京搶打新冠疫苗！黃智賢曝身體現況：這就是中國日常

新冠肺炎疫情在全球持續肆虐，各國也積極進行疫苗施打與開發的研究，資深媒體人黃智賢今（22）日則在臉書分享了日前在中國南京接受新冠肺炎疫苗施打後的身體狀況，她指出目前身體無任何異常，除了感謝醫護人員的貼心照顧外，更大讚「這，就是中國日常」。

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黃智賢今（22）日在臉書發文表示，大陸給人民的禮物，就是全民免費施打新冠疫苗，「台灣人是同胞，所以，也可以享有這個福祉。昨天下午，我就在南京打了新冠疫苗」，施打前護理人員給她看紙盒包裝，告知要注意的事情後還在現場靜坐了半小時，根據她的說法，14天之後還會到醫院再去打第二劑，「真的很謝謝醫護人員的貼心關照。太感謝了」。

▲黃智賢指出醫護人員細心叮嚀她不能做的事，更稱14天後會再施打第二劑。（圖／翻攝自臉書「黃智賢世界」）

此外，黃智賢也指出，疫情以來醫護人員一直在高壓下工作，自己在「夜問」節目中製作專題向醫護人員致敬，到現在只要想到武漢一疫中壯烈犧牲的醫護，「我就會想到，人家付出了什麼，我又付出了什麼？相較之下，我也只是侏儒罷了」。

施打完疫苗後，黃智賢坦言身體毫無任何感覺，沒有任何一丁點不適，更稱「這，就是中國日常」。事實上，針對中國大陸未來可能送疫苗給台灣一事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中就回應，依照目前法規，因沒有對中國大陸的疫苗製造流程進行相關查核，因此目前法規不允許中國大陸製造的疫苗進口台灣；目前採購疫苗有遇到一些阻礙，但是還是有一定量的疫苗可以進口。（編輯：楊智傑）