本土疫情爆發　劉樂妍唱衰台防疫：好危險別回去

劉樂妍長年旅居大陸，常對台灣時事發表言論，近來各地疫情升溫，台灣更是出現本土案例，劉樂妍發文表示，她認為大陸防疫措施完善，得知衛福部桃園醫院爆發群聚感染，便呼籲台商今年就別回台過年了。

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劉樂妍文中透露，有記者問她台灣做一次核酸檢測要台幣5000元到7000元，有沒有什麼看法，她僅回「一群傻逼」。她目前住在燕郊透露，「很多人在燕郊居住在北京上班，只是檯面上他們沒有辦居住證。我們燕郊只是有一個確診者經過，就整個小鎮核酸，燕郊鎮人口堪比台中市！」她強調整個廊坊總人口有500萬人，每個人都至少做了2次，對於衛福部長陳時中說台灣檢測結果較準確，劉樂妍開嗆「到底是誰給他的底氣呢？」

▲劉樂妍喊話台商不要回台過年。（圖／劉樂妍臉書）

而桃園醫院爆發群聚感染，台當局派出了化學兵去消毒，一個醫院500個人派出去20個化學兵，劉樂妍表示相較於燕郊只是全員做核酸檢測，到她家「關懷愛國台胞」，看看有沒有需要幫助的地方，警察一次都來3個，不禁嘲諷：「一對比就覺得特別可笑」。更喊話台商：「希望大家各位在陸台胞沒事今年就別回去過年了，我們就地過年吧，台灣不敢全民核酸，真的好危險啊。」