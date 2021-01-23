2大男星相互叫陣！竟是「情場渣男」頂尖過招
記者翁新涵/綜合報導
2021-01-23 09:00:00
電影《騙騙愛上你》有全泰國人氣最高的一線男星納得克（Nadech Kugimiya），飾演詐財高手塔爾，而提頂（Thiti Mahayotaruk）這位擁有溫柔笑容的男星，也被導演點名飾演情場高手帕奇，兩位雖然都是第一次挑戰這樣的角色，但是在研究角色的努力與騙術技巧上，互不相讓。
提頂為了能夠與納得克分庭抗禮，花了不少精神研究帕奇這個角色，他說：「納得克給我很大的壓力，他在片中造型多變、說話風趣，演什麼像什麼，在鏡頭前就像變色龍一般，他是連家庭主婦買菜錢，都不放過的高手。」片中，塔爾與帕奇兩大高手進行騙術的頂尖對決，只要一點點差錯，就會讓整個計畫功敗垂成。兩人甚至在電影花絮裡互相放話，提頂說：「塔爾很厲害，我給他10分滿分，至於帕奇，我給100分。」而納得克也說：「帕奇是不可能贏過我的，等這場遊戲結束，他就會發現口袋空空了！」
《騙騙愛上你》故事敘述天真的伊娜（平采娜 飾），在被前男友帕奇（提頂 飾）騙光積蓄後，一個人過著債台高築的痛苦生活。某天，想利用銀行匯款詐騙伊娜的塔爾，竟意外被她逮個正著，為求躲過牢獄之災，塔爾決定接受伊娜的要求，幫她向前男友展開報復行動，塔爾能夠順利幫伊娜討回她的金錢嗎？依舊深愛著帕奇的伊娜，最後會做出什麼樣的決定？一場諜對諜的高端騙局隨之展開。