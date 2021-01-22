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【NOW少年】尾牙大哉問 這些狀況員工絕對氣死

文/沈傳恩

2021-01-22 20:30:00

尾牙
▲尾牙發生什麼事會讓員工特別生氣呢？（圖／影像中心製作）
「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」農曆新年將至，雖受到疫情影響，但仍有不少公司行號在安全範圍內舉辦尾牙，犒賞員工一年的辛勞；本集的《NOW少年》將帶大家一起看看，民眾參加尾牙有什麼特別經驗？最討厭遇到什麼狀況？最想抽到的又是哪些禮物呢？
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實際街訪調查發現，民眾對於尾牙的回憶多半以正向為主，雖說會發生讓人生氣的狀況，但是每到抽獎環節都會讓他們忘記負面情緒。至於被問到中過哪些印象深刻的獎，「現金6000」「現金10000」等優渥的獎品，都有民眾回答。
1111人力銀行統計的「上班族尾牙心聲調查」，最討厭遇到的尾牙五件事分別是：

1.尾牙活動冗長、超時

2.被迫上台表演

3.菜不夠吃或很難吃

4.尾牙變成政治人物的宣傳會

5.老闆、貴賓超長致詞

至於民眾最想抽到的10個獎品則為現金、汽車、智慧型手機、百貨禮券、平板電腦、超商禮券、機車、珠寶鑽石、黃金、液晶電視、餐飲現金券。

更多精彩的內容請鎖定完整版《NOW少年》，每個星期五晚間9點於NOWnews臉書、YouTube《酷瞧》上首映，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過。
 
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