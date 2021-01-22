國英重創考生心情 補教師建議：今晚要向前看
記者黃仁杰／台北報導
2021-01-22 18:26:17
110年度學科能力測驗今（22）日結束，緊接著迎來的是明（23）日的數學、國文寫作和自然考科，然而今日的考試科目相比去年均偏難，許多考生紛紛喊難，對於明天的科目該如何因應，升學輔導專家劉駿豪表示，「今天晚上主要做的是向前看。」
劉駿豪說，今天晚上主要做的是向前看，不管今天有沒有對答案，明天還有考科要奮鬥，文組生還有國寫、數學，理組生的自然科也是重點，其實很多學生今天晚上都有安排原本要做的事，可能是複習或是放鬆都可以，把原本安排好的重點如實完成就可以了。劉駿豪另外也指出，而對答案這件事情也因為每個考生因人而異，有些人會選擇忽略，「但是有些人如果沒有對答案心境上也會覺得怪怪的」，所以也不需要刻意規定一定要做的事情，唯一要注意的是，明天的考科都需要聚精會神，不要太晚睡絕對是很重要的。而大考中心也提醒考生，因應防疫需求，所有考生進入考區時必須配戴口罩，屢經勸導不聽者禁止進入考分區，強行進入者將取消考試資格，若在試場內屢經勸導仍故意不配戴口罩者，最重可扣減該節全部成績，而當監試人員查驗身分時，考生應暫時脫下或拉下口罩，並於查驗後戴回，屢經勸導仍故意不配合者，最重可扣減該節全部成績。