騎士停車撿手機遭追撞 後方共乘父子閃避不及1死1重傷
記者郭凱杰／高雄報導
2021-01-22 19:59:00
高雄左營區日前發生一起死亡車禍，騎機車的楊姓男子，追撞上前方為撿掉落手機的顏姓男子而倒地，楊後方騎機車的王姓女子也為閃避2人而自摔，楊男送醫後因失血過多、休克傷重不治。後座的乘客也因頭部撞擊造成腦震盪，目前還在醫院治療中，至於王女及顏男，皆未送醫，全案無人酒駕，詳細車禍原因警方正在調查中。
110年01月19日上午8時25分左右，楊姓男子（48歲）騎機車載著兒子從左營區博愛二路南向騎乘時，在前方的顏男（34歲）因架設在機車手機架上的手機掉落地面便減速，導致後方的楊男不慎追撞倒地。未料，楊男倒地後，騎在楊男父子後方的王女（30歲）也因閃避車輛而自摔，左營分局獲報到場後，立即趕到現場處理並對3方駕駛進行酒測，顏男、王女酒測值皆為零。楊男經救護車送往高雄醫學大學附設中和醫院急救，因休克、失血過多傷重不治，楊男的兒子則是頭部裂傷、顏面骨裂還有輕微腦震盪，送高雄榮總救治，無生命危險。另顏男腳部擦挫傷，王女手腳擦挫傷，皆未送醫。詳細肇事原因，警方正釐清中。左營警分局呼籲駕駛人駕駛車輛應保持安全距離，並注意車前狀況，以確保行車安全。另車上物品應綑綁穩妥，以免行進間掉落，進而影響行車安全。