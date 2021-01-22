巷仔內／不滿藍營禁桃令　蔡蘇出招打團結牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
不滿藍營政治操作、引發恐慌，綠營大咖接連跳出來挺醫護、挺桃園。先是蔡英文總統昨（21）日在臉書發文表示「只有團結防疫，台灣才會贏。」強調無知和歧視絕對不是疫情的解藥，樹立無謂的敵意，也無助於防疫。台灣唯一的敵人，只有病毒。接著行政院長蘇貞昌也在今（22）日親自前往桃園，坐鎮「桃園市防疫醫院聯防會議」，為醫護人員打氣，高呼「我們都是桃園人」，大打團結牌，抵抗恐慌與歧視。
民進黨副秘書長林鶴明接受《NOWnews今日新聞》記者訪問時表示，楊志良上週因懲處醫護的言論，聲量飆高，成為網路上的火線人物，當時民進黨內部就考量到楊志良的言論及醫護情況，勢必嚴重打擊醫護士氣。
萬一醫院守不住，就會造成防疫壓力，所以民進黨開始發起社群網路串連活動，上至總統、下至黨公職，紛紛在臉書換上「撐醫護、拚防疫」特效，至今已有1萬4千多人響應。蔡總統甚至為了無法到總統府領春聯、紅包袋的醫護，親自送上手寫信、春聯與紅包袋，並錄製影片透過Line直接傳送給醫護追蹤者，一切為的就是要告訴醫護「我挺你」。
據了解，開始出現本土案例後，台灣民眾的警覺性升高，所以本週三的民進黨中常會，中常委討論防疫的事情其實比討論高雄市議員黃捷罷免案還要多、還要熱烈，所以才會有總統裁示，要求黨公職盡量避免跑攤、逐桌敬酒。
沒想到，在懲處醫護風波開始消退時，藍營執政縣市卻傳出「禁桃令」，引發更大的社會對立。對此，林鶴明也質疑，不可能是巧合，看起來是有人在指揮、串連，然而這樣的做法很要不得，桃園在疫情期間守著國門，國民黨卻從歧視醫護變成歧視桃園人，他痛批提議這樣操作的人「會下地獄」！
不過，隨著民進黨「團結牌」發酵，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也都表態挺桃園，風向開始有了轉變，國民黨及其執政縣市也開始改口僅建議、沒禁桃，並把矛頭指向國防部，稱開第一槍的是國防部。
然而，國軍是守護國家的重要成員，桃園不但有許多軍事基地，國軍又過著群聚生活，基於防疫，理所當然要提醒軍人小心出入、注意身體健康，既沒禁桃也沒將軍人撤出桃園。國民黨要追究國防部、急著甩鍋的作法恐怕很難自圓其說。
新冠肺炎疫情嚴峻，無論執政黨還是在野黨，都應該團結支持者一起抗疫，而不是趁著本土病例擴大的此時此刻，見獵心喜，自以為撿到一把可以一石三鳥，打爆民進黨、鄭文燦、陳時中的槍，拿防疫當政治操作，製造恐慌與社會對立，被看破手腳那一刻，恐怕只會讓自己又失分。
藍營質疑率先禁桃 國防部：官兵保護自己才能保護國家
禁桃令？侯友宜：不分你我防疫、跟桃園站在一塊
直播／「禁桃令」掀起風波 陳時中親自說明