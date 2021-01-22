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巷仔內／不滿藍營禁桃令　蔡蘇出招打團結牌

記者劉育辰／特稿

2021-01-22 18:32:24｜2021-01-22 18:34:34

美國國會遭群眾闖入，馬英九前總統辦公室表示「為何我們的蔡英文總統、蘇貞昌院長如此靜默」？（圖 / 翻攝蔡英文臉書）
▲綠營不滿藍營部分執政縣市「禁桃」造成社會對立，蔡蘇接連出招，大打團結牌。（圖 / 翻攝蔡英文臉書）
衛生福利部桃園醫院出現醫護感染新冠肺炎案例後，本土病例逐漸累積增加，引發不少民眾的恐慌。在前衛生署長楊志良「懲處醫護」的言論後，藍營執政的縣市又陸續提出「禁桃令」，進而造成歧視醫護、歧視桃園人等爭議，造成嚴重社會對立；為此綠營大咖接連跳出來力挺、結合網路串連，喚回民眾「同舟一命」團結防疫的心，風向也開始轉彎，國民黨這次大打恐慌牌，恐怕又會失分。
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上週部桃出現首名醫生因照顧新冠肺炎感染者而染疫的個案，楊志良痛批應懲處醫護，引發軒然大波及醫護反彈。本週，部分藍營執政的縣市開始「禁桃」，由澎湖開第一槍，要求公務員不得前往桃園洽公，雲林、苗栗接著跟進。
不滿藍營政治操作、引發恐慌，綠營大咖接連跳出來挺醫護、挺桃園。先是蔡英文總統昨（21）日在臉書發文表示「只有團結防疫，台灣才會贏。」強調無知和歧視絕對不是疫情的解藥，樹立無謂的敵意，也無助於防疫。台灣唯一的敵人，只有病毒。接著行政院長蘇貞昌也在今（22）日親自前往桃園，坐鎮「桃園市防疫醫院聯防會議」，為醫護人員打氣，高呼「我們都是桃園人」，大打團結牌，抵抗恐慌與歧視。

民進黨副秘書長林鶴明接受《NOWnews今日新聞》記者訪問時表示，楊志良上週因懲處醫護的言論，聲量飆高，成為網路上的火線人物，當時民進黨內部就考量到楊志良的言論及醫護情況，勢必嚴重打擊醫護士氣。

萬一醫院守不住，就會造成防疫壓力，所以民進黨開始發起社群網路串連活動，上至總統、下至黨公職，紛紛在臉書換上「撐醫護、拚防疫」特效，至今已有1萬4千多人響應。蔡總統甚至為了無法到總統府領春聯、紅包袋的醫護，親自送上手寫信、春聯與紅包袋，並錄製影片透過Line直接傳送給醫護追蹤者，一切為的就是要告訴醫護「我挺你」。

據了解，開始出現本土案例後，台灣民眾的警覺性升高，所以本週三的民進黨中常會，中常委討論防疫的事情其實比討論高雄市議員黃捷罷免案還要多、還要熱烈，所以才會有總統裁示，要求黨公職盡量避免跑攤、逐桌敬酒。

沒想到，在懲處醫護風波開始消退時，藍營執政縣市卻傳出「禁桃令」，引發更大的社會對立。對此，林鶴明也質疑，不可能是巧合，看起來是有人在指揮、串連，然而這樣的做法很要不得，桃園在疫情期間守著國門，國民黨卻從歧視醫護變成歧視桃園人，他痛批提議這樣操作的人「會下地獄」！

不過，隨著民進黨「團結牌」發酵，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也都表態挺桃園，風向開始有了轉變，國民黨及其執政縣市也開始改口僅建議、沒禁桃，並把矛頭指向國防部，稱開第一槍的是國防部。

然而，國軍是守護國家的重要成員，桃園不但有許多軍事基地，國軍又過著群聚生活，基於防疫，理所當然要提醒軍人小心出入、注意身體健康，既沒禁桃也沒將軍人撤出桃園。國民黨要追究國防部、急著甩鍋的作法恐怕很難自圓其說。
新冠肺炎疫情嚴峻，無論執政黨還是在野黨，都應該團結支持者一起抗疫，而不是趁著本土病例擴大的此時此刻，見獵心喜，自以為撿到一把可以一石三鳥，打爆民進黨、鄭文燦、陳時中的槍，拿防疫當政治操作，製造恐慌與社會對立，被看破手腳那一刻，恐怕只會讓自己又失分。

藍營質疑率先禁桃　國防部：官兵保護自己才能保護國家
禁桃令？侯友宜：不分你我防疫、跟桃園站在一塊
直播／「禁桃令」掀起風波　陳時中親自說明
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