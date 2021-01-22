比特幣價格狂飆成下個「黃金」？專家：還不足成為避風港

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參與比特幣交易的幾家公司也在這波漲潮中獲益，包括Galaxy Digital、比特幣銀行 Silvergate、專門挖礦的Riot Blockchain等；此外還有比特幣交易所Coinbase也將於今年IPO上市，Paypal等知名支付平台也從比特幣暴漲中獲益。
摩根大通（Jp Morgan）投資專家、風險管理師等甚至看好比特幣長期能夠漲至14.6萬美元。但無庸置疑的是，雖然近期對加密貨幣的需求暴漲，但其價格波動性仍然劇烈。拜登政府新上任的財務部長葉倫（Janet Yellen）就對加密貨幣態度保留，並警告此類貨幣「主要用於非法融資」，外界預期新政府將有一番作為管制市場。
看好比特幣的專家認為，比特幣和黃金具有很多共通性。比特幣是過去10年內最好的投資，而黃金被認為是最安全的投資；從市場長期來看，比特幣和黃金都為有限供應，可以「開採」得比特幣總量為2100萬枚，目前估計約1850萬比特幣在流通，佔整體80%。未來透過網路，比特幣背後的區塊鏈技術、加密模型、機機算科學，將會讓貨幣像黃金一樣變得「無法複製」。
比特幣和黃金相比的優勢是可以儲存至數位錢包中，雖然電影中竊取金庫的搶匪十分少見，但沒有人可以輕易破解數位錢包，但缺點就是丟失密碼就無法使用比特幣。
黃金市場整體交易規模為7兆美元，每日交易量約為1090億美元至2310億美元；目前每日的比特幣交易量為80億美元，不少人預測未來幾年比特幣的市值將高達數百億美元，投資人看好帶動比特幣呈現指數性的暴漲。
然而，美國銀行（Bank of America）首席投資策略師哈特奈特（Michael Hartnett）認為，比特幣可能成為下一個「泡沫之母」。過去2年，比特幣呈現戲劇性的飆漲，2019年初至今更是漲破1000%，過去幾十年的經驗，70年代末黃金曾飆漲400%，其他例子還有80年代日本、90年代的泰國等，這些股市在進入泡沫化前，都經歷超過3位數百分比的暴漲。
愛爾蘭都柏林大學斯莫菲特商學院（Smurfit Business School）對COVID-19疫情期間，比特幣趨勢進行研究發現，比特幣並非避險的選擇，而是會隨著（疫情）危機發展與標準普爾500（S&P500）指數下跌，警告投資人即使是少量的比特幣也會增加投資組合下行的風險。
《富比士》（Forbes）21日評論指出，黃金通常被視為避險資產，但比特幣卻不是如此。其中一個原因是其常常被用於投機，投機者會在市場壓力下進行買賣，但另一方面，如果比特幣長期投資者佔多數，那價格可能更具穩定性。
另一個關鍵是比特幣還不夠成熟，必須觀察更多市場週期表現。黃金已經被當作貨幣使用超過200年的歷史，但比特幣2009年1月才存在。短短11年，比特幣的定位經歷巨大變化，未來需要花多久時間成為下一個「黃金」仍待觀察，但它所包含的技術勢必將繼續影響人類經濟活動。
天橋資本（SkyBridge Capital）創辦人史卡拉穆希（Anthony Scaramucci）指，比特幣的投資者必須了解波動性的風險，加密貨幣仍然是尚未成熟的早期市場，以現今的電商巨頭亞馬遜（Amazon）為例，頭3年上市的股價波動為50%，與比特幣的走勢類似，目前比特幣的交易正在逐漸潮穩定的趨勢邁進，但仍未到達完全穩定的階段。