議員遭罷免 王浩宇竟貼出「黑白回憶照」...
新頭殼newtalk
2021-01-23 08:00:00
中央選舉委員會今(22日)公告，民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免投票結果通過，被罷免人應自本日解除職務；由於該議員所遺任期不足2年，且桃園市議會議員缺額未達總名額1/2，故缺額則不再補選。對此，王浩宇稍早貼出「黑白回憶照」後，除了不少支持者都留言鼓勵，還有網友建言去戰陳思宇。
中選會公佈，桃園市議會第2屆第7選舉區議員王浩宇罷免案投票人總數為32萬7758人，投票人數為9萬2226 人，投票率為28.14％，有效票為9萬1710票，其中同意罷免票數為8萬4582票，不同意罷免票數7128票，無效票為516票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。中選會說明，依公職人員選舉罷免法第91條第1項、第92條第1項規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務；被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。由於其所遺任期不足2年，且桃園市議會議員缺額未達總名額二分之一，依地方制度法第81條第1項規定，不再補選。
對此，王浩宇在粉專我是中壢人寫下，謝謝你們，珍重再見。尊重制度、深切反省，永遠不會忘記六年來中壢鄉親對我的照顧與疼惜。不少支持者聞訊後稱：「等你再出發」、「東山再起一定更厲害」、「加油選立委啦」、「去戰陳思宇啦」等語。新聞來源為Newtalk 新頭殼