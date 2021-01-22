擺明報應性罷免 羅智強：早知如此當初何必逼吃萊豬？
新頭殼newtalk
2021-01-22 20:24:13
中央選舉委員會今(22日)公告，民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免投票結果通過，由於該議員所遺任期不足2年，且桃園市議會議員缺額未達總名額1/2，故缺額則不再補選。對此，羅智強不避諱要繼續加碼，甚至進行「報應性罷免」，還嗆民進黨早知如此，當初何必蔑視民意，逼吃萊豬？
羅智強稍早在臉書寫下，這次，是對民進黨的「報應性罷免」，民進黨批評國民黨傾全黨之力搞報復性罷免，先不說罷免是人民權利的蔡英文，金魚腦式的自我打臉，民進黨是在抹黑公民力量，將合法合理的罷免行動說成「報復」，民進黨至今還搞不清楚狀況，國民黨沒有那麼偉大，民眾也不是三歲小孩，如果王浩宇做得好，任國民黨講到嘴爛，人民也不會罷免他。羅智強指出，因果循環，報應不爽。繼中壢人成功「下宇」後，吳思瑤、陳柏惟也面臨罷免，早知如此，當初何必蔑視民意，逼吃萊豬？單靠國民黨的支持者動員，罷王不會過關，我們也沒辦法像蔡英文，提供高鐵加班車讓北漂青年回鄉投罷免票，民進黨不知道反省只會檢討在野黨和人民，人民的苦不當一回事，這些人，豈能沒有「報應」？
羅智強說，這次的罷免潮，不是國民黨的報復性罷免，而是人民對民進黨的「報應性罷免」，如果力挺萊豬的萊豬姊弟吳思瑤、陳柏惟都罷不掉，那大家就只能一辈子活在萊豬陰影下。新聞來源為Newtalk 新頭殼