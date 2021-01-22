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年菜外帶商機加熱 中部200餘戶慢飛家族等待年菜傳愛

記者柳榮俊/台中報導

2021-01-22 20:12:51

年菜外帶商機加熱 中部200餘戶慢飛家族等待年菜傳愛
▲ 台中長榮桂冢酒店與中部慢飛家族合作推動愛的加菜金募款，希望提供200餘戶弱勢家庭一頓豐盛年夜飯。（圖／長榮桂冠酒店提供）

疫情升溫，避免人擠人，越來越多人考慮在家圍爐吃年夜飯。台中市阿秋大肥鵝、好運來洲際宴展中心與長榮桂冠酒店把握商機，強力推銷年菜外帶再衝一波。另長榮桂冠與慢飛家族合作，推動愛的加菜金募款，希望提供200多戶弱勢家庭豐盛年菜，讓他們歡喜過好年。

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台中長榮桂冠酒店推出的除夕團圓年菜外帶，提供「中式」及「西式」選擇。中式外帶桌菜，有6人份及10人份不同菜色組合 2月8日前預付全額，可獲贈主廚特製辣椒醬乙瓶；預付10人份桌菜者，再享95折優惠。長榮年菜都是「當天領取」、「新鮮現做」，民眾端上桌即可熱騰騰享用！

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▲ 疫情升溫，年菜外帶商機加熱，長榮桂冠酒店推出六人與十人份年菜搶市。（圖／長榮桂冠提供）
 

 此外，長榮桂冠連續六年與慢飛家族中彰投8家機構合作，推動愛的加菜金及全年加菜金募集計畫，預計募集100萬幫助242戶弱勢家庭，讓辛苦一年父母能停下腳步，享用由社會大眾為他們準備豐盛年菜，一套5道年菜2000元。

公關陳怡如表示，距離春節僅剩半個多月，受到疫情影響，募款並不理想，八家機構擔心今年無法給弱勢家庭過好年，呼籲踴躍認購。

▲台中阿秋大肥鵝推出年菜伴手禮，招牌滷味等名菜真空裝，拆封加熱即可食用。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.22)
▲台中阿秋大肥鵝推出年菜伴手禮，招牌滷味等名菜真空裝，拆封加熱即可食用。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.22)
 

阿秋大肥鵝方便民眾年節在家用餐，除了推出外帶年菜，還有產地直送海鮮百匯年貨伴手禮，送禮自用兩相宜。以年菜外帶為例，6人份年菜組6600元，菜色大多是應景年節菜，有招牌大肥鵝、玉露蒸石斑、鰻魚櫻花蝦米和蟲草百菇燉全雞等六菜一湯一點品，適合小家庭份量。另外，人多也可訂購桌菜組，顧客可以選擇來店自取，或低溫冷凍宅配。

年貨伴手禮標榜產地直送，以海鮮百匯為主，有日本北海道超夯商品，包括生食級生干貝、海膽、鮭魚卵等，解凍後就可以直接生吃。另花魚一夜干、荒鮭魚鬆、瀨戶海苔、極洋青花魚罐等，也搶手熱賣。其它還有超人氣臭豆腐、滷味和肥鵝乾拌麵、蘿蔔糕禮盒、鵝油金蔥禮盒等，拆封加熱即可食用，方便又好吃。

好運來洲際宴展中心推出的年菜外帶，有三款組合，消費者可依自己預算及人數訂購。特別加碼服務的是；凡北區、北屯區、潭子區、太平區和大雅區民眾訂購，均可免費宅配到府。

▲台中阿秋大肥鵝年菜外帶，六人份有六菜一湯適合小家庭。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.22)
▲台中阿秋大肥鵝年菜外帶，六人份有六菜一湯適合小家庭。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.22)
 

 

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