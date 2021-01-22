力挺防疫政策 中和烘爐地取消春節「發財金」發放
記者陳志仁/新北報導
2021-01-22 21:04:35｜2021-01-22 21:29:08
因應新冠肺炎疫情持續的升溫，新北市長侯友宜希望宮廟在春節辦理活動時，一定要戴口罩、採實名制及限縮規模，並請民政局及各區公所與各宮廟溝通，務必把防疫做到位；中和區長賴俊達今(22)日特親自拜訪南山福德宮後，廟方決議取消今年發財金的發放。
賴俊達表示，「烘爐地」南山福德宮是北台灣指標性的財神廟，也是目前北台灣規模最大、最有名的土地公廟之一；其中，最大特色正是求『發財金錢母』，每年春節期間上山參拜求發財金的信眾絡繹不絶，因此特予廟方代表商討春節發財金發放的事宜，感謝南山福德宮共體時艱全力配合市府的防疫政策，取消今年春節發財金發放的活動。南山福德宮總幹事游輝文指出，新年即將到來，宮廟走春參拜祈福人潮眾多，廟方全力配合新北市政府新春宮廟的防疫措施；春節期間將進行「人流管制」、「採單一出入口動線管制」、「需配戴口罩、配合量測額溫及手部酒精消毒」、「保持社交距離」，及金元寶取消民眾觸摸(以拱手求財)等防疫防護措施，土地公將庇祐信眾「身體健康、財運亨通」。
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