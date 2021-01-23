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年薪80萬卻想去科技業！29歲男嘆2選擇　網狂勸：計畫通

編輯中心/綜合報導

2021-01-23 09:20:06

▲年薪80萬卻想去科技業！29歲男嘆2選擇。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲年薪80萬卻想去科技業！29歲男嘆2選擇。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但精益求精也是許多人想達到的，近日就有一名男網友在網路上煩惱自己目前在職涯中，遇到的2種選擇，他將猶豫點點出後，大量網友紛紛一面倒狂勸，直言「超級計畫通」，引起熱議。
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▲網友們紛紛留言表示「利用現在的公司贊助你讀博，讀完再去台積電是不是更棒，計畫通」。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲網友們紛紛留言表示「利用現在的公司贊助你讀博，讀完再去台積電是不是更棒，計畫通」。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「29歲轉科技業」的文章表示「背景是四中理工碩，畢業就在傳產5年，年薪約80萬，工時正常不太加班」，原PO更點出了2個選項，首先是「轉戰科技業投台積電履歷試試看」，原PO直言「畢竟薪水高出一倍，輪班也無所謂因爲只想要錢多些」，再來第二個選項是「續待，公司有意願讓我在職唸博，不過目前工作內容做得蠻厭倦的」，原PO對此更陷入了兩難，「不知道各位怎麼看？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，答案紛紛一面倒狂勸，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「利用現在的公司贊助你讀博，讀完再去台積電是不是更棒，計畫通」、「有多少間公司肯栽培唸博？如果不用綁太久就唸完再走吧」、「換工作不如把休假的時間拿去進修或經營興趣」、「推念博，但還是要看讀什麼系的博，假如想跳高科技公司，就好好挑教授，做一點新題材的題目」、「公司讓你念在職博搞不好念完就升官了，當然秒選」、「我真的建議念在職博，台積的下班時間都是參考用」、「公司願意栽培你，這樣換作是我，我會繼續做，你想進科技業，那要先問自己對其瞭解多少，否則進去肯定很辛苦，況且是直接砍掉重練呢」。（編輯：王柏文）
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