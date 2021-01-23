高鐵上「脫口罩吃便當」被勸阻　藍心湄回1句話被讚翻

近來2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情再度升溫，尤其衛生福利部桃園醫院爆發群聚感染，讓各單位紛紛祭出防疫加強措施，台北車站大廳已禁止飲食群聚，高鐵也封閉飲水台、增設酒精消毒液，以降低感染風險。藝人藍心湄日前在搭乘高鐵途中，開心享用便當，此舉引來網友勸阻，而她的高EQ回應也獲得大家讚賞。

我是廣告 請繼續往下閱讀

藍心湄昨（22）日在臉書上分享鐵路便當照，開心寫下：「台中我來了，高鐵必備」，豐富的菜色令人看得口水直流，引來不少回覆：「這款便當可以打敗很多家」、「最愛古早味便當，是很多人的回憶」，不過有網友熱心地提醒藍心湄，現在是敏感時期，應盡量避免在車上拿下口罩：「只是建議，沒有別的意思，其實疫情當前，最好避免在搭乘公眾運輸工具上吃喝比較好。」此則留言也釣出本人回應：「收到！馬上收起來，下車再吃！感恩。」

藍心湄親民又高EQ的回應獲得許多粉絲讚賞：「可以被糾正的大姐典範」、「心湄姐好氣度」、「果然是前輩，完全虛心接受粉絲的建議」、「其實應該只是擔心心湄，不是批判」，也有網友表示在符合與他人保持社交距離、有適當阻隔設備，是可以在車廂內用餐，認為享用完畢後，口罩再戴起來就好。（編輯：侯家瑜）

▲藍心湄臉書全文。（圖／藍心湄臉書）