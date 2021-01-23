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調查：美國人逾8成認口罩防疫有效　重要時刻卻半數沒戴

中央社

2021-01-23 10:59:59

▲南加州大學（USC）近日公布研究調查，揭露美國疫情失控的部分原因。儘管83%受訪者認知口罩有效防疫，但與親友近距離接觸的時候，只有52%美國人遮住口鼻。（示意圖／Pixabay）
▲南加州大學（USC）近日公布研究調查，揭露美國疫情失控的部分原因。儘管83%受訪者認知口罩有效防疫，但與親友近距離接觸的時候，只有52%美國人遮住口鼻。（示意圖／Pixabay）
（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）南加州大學（USC）近日公布研究調查，揭露美國疫情失控的部分原因。儘管83%受訪者認知口罩有效防疫，但與親友近距離接觸的時候，只有52%美國人遮住口鼻。
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美國新總統拜登20日上任，新政之一即要求美國人戴口罩100天。此舉顯見，儘管美國受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）摧殘已經10個月，近期仍有許多人不習慣戴口罩。
21日公布的最新報告，揭露了戴口罩這件小事對美國人而言「知易行難」的一面。儘管83%美國成年人認知，口罩是有效防疫工具，行為上卻出現落差，尤其因地方與族群而有不同。

調查數據呈現去年12月初，有2/3美國人曾與自家以外親友近距離（180公分內）接觸，僅52%戴口罩。其中白人戴口罩比例最低（46%），低於黑人（67%）、拉美裔（63%）和其他族群（65%）。

調查顯示，絕大多數美國人在公眾場合會戴口罩。以疫情期間必須維持營業的超市賣場而言，90%以上美國人購物的時候會戴上口罩。

這項調查呼應了日前公衛專家分析，認為在美國病毒傳布大多來自親友互訪和聚會。紐約州去年12月發布疫調，70%新確診病例來自小型聚會跟家庭內部感染。

報告來自南加大朵恩塞夫經濟與社會研究中心（Dornsife Center for Economic and Social Research）針對全國6000多名受訪者進行的「瞭解美國」長期研究，每兩週一次追蹤問卷。

研究中心主任卡普亭（Arie Kapteyn）透過新聞稿表示：「這些調查證明，我們需要再加倍努力，傳達一致性的訊息，強調戴口罩的重要。還有更重要的是，在什麼時機與場合要戴。」

卡普亭說：「太多人搞不清楚，與住家之外的親友接觸，會有多大的風險。」

研究團隊的學者指出，洛杉磯人戴口罩的比例高於全美，但遠不足以遏止疫情。與自家以外他人近距離接觸時，有67%洛杉磯人會戴口罩，比全美52%還要高。
研究人員說，洛杉磯的白人、年輕人或熱愛社交聚會人士等族群，不戴口罩的比例還是非常高。（編輯：黃自強）1100123
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