調查：美國人逾8成認口罩防疫有效　重要時刻卻半數沒戴

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21日公布的最新報告，揭露了戴口罩這件小事對美國人而言「知易行難」的一面。儘管83%美國成年人認知，口罩是有效防疫工具，行為上卻出現落差，尤其因地方與族群而有不同。
調查數據呈現去年12月初，有2/3美國人曾與自家以外親友近距離（180公分內）接觸，僅52%戴口罩。其中白人戴口罩比例最低（46%），低於黑人（67%）、拉美裔（63%）和其他族群（65%）。
調查顯示，絕大多數美國人在公眾場合會戴口罩。以疫情期間必須維持營業的超市賣場而言，90%以上美國人購物的時候會戴上口罩。
這項調查呼應了日前公衛專家分析，認為在美國病毒傳布大多來自親友互訪和聚會。紐約州去年12月發布疫調，70%新確診病例來自小型聚會跟家庭內部感染。
報告來自南加大朵恩塞夫經濟與社會研究中心（Dornsife Center for Economic and Social Research）針對全國6000多名受訪者進行的「瞭解美國」長期研究，每兩週一次追蹤問卷。
研究中心主任卡普亭（Arie Kapteyn）透過新聞稿表示：「這些調查證明，我們需要再加倍努力，傳達一致性的訊息，強調戴口罩的重要。還有更重要的是，在什麼時機與場合要戴。」
卡普亭說：「太多人搞不清楚，與住家之外的親友接觸，會有多大的風險。」
研究團隊的學者指出，洛杉磯人戴口罩的比例高於全美，但遠不足以遏止疫情。與自家以外他人近距離接觸時，有67%洛杉磯人會戴口罩，比全美52%還要高。
研究人員說，洛杉磯的白人、年輕人或熱愛社交聚會人士等族群，不戴口罩的比例還是非常高。（編輯：黃自強）1100123