客買不到雞皮無限跳針「1句話」 店家無奈：第一次遇到
編輯中心/綜合報導
2021-01-23 10:34:03
台灣有許多服務業都是抱持著「以客為尊」的態度，卻因此養出不少心中只有自己的奧客，讓店家很無奈。就有位鹽酥雞老闆透露，日前有位客人因為來得較晚，沒買到雞皮後大為不滿，當場瘋狂跳針「雞皮賣很好，為什麼不多準備一點，這樣我才買的到」，即便老闆解釋雞皮處理起來十分費工，每天只能限量提供，對方還是不斷跳針，讓老闆好無奈。網友也看不下去，直呼「果然奧客無極限！」
有位賣鹽酥雞的店家在臉書社團《爆怨公社》發文，抱怨自己日前遇到的一位奧客。原PO表示，當天該位客人來得較晚，雞皮已經賣完了。對方隨即質問，「你們雞皮不是賣很好，為什麼不多準備一點？」原PO耐心解釋，雞皮都是當天處理，處理起來很費工，需要一塊一塊把油捏掉，再把外面的細毛處理乾淨，所以算是每天限量提供，否則備料時間太長，不符合成本效益。但奧客還是不斷跳針，「處理時間長，那你們不會提早來準備，這樣問題不就解決了」、「賣的好，就應該提早來然後準備多一點，這樣我才買的到」。原PO傻眼表示，對方就一直一直重複這一句話，到離開前都沒聽過，不斷碎念應該多準備一點。
原PO最後不禁無奈直言，每天從下午2點開始備料，到凌晨1點下班，然後打烊清潔，「上班時間已經拉的非常的長了，不可能再因為這個客人不知道什麼時間想吃雞皮，就再提早來處理。如果每個客人的話都要聽的話，那我在賣食材種類早就超過上百種，然後營業時間會被改成24小時營業吧」。看不下去奧客行徑的網友也紛紛在底下留言回覆說，「把雞皮丟給他自己回家炸」、「這種跳針式的真的很可怕，一直活在自己的世界」、「做生意就是什麼奧客都有，以自己的經營方式去做就好」、「家裡以前也是做生意的，可以體會真的是各種奇葩客人都有...完全無極限」、「又是一個花一點小錢就把自己當上帝的奧客」。（編輯：倪浩軒）