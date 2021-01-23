NBA／格林在場好很多 勇士防守效率高於湖人居冠
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-23 11:12:55
勇士當家前鋒Draymond Green昨日遭驅逐出場，今(23)日聯盟還給他公道，撤銷第2次技術犯規，但勇士輸球已是事實，於事無補，根據美國媒體統計，Green在場時勇士的防守效率比湖人還高，居聯盟之冠，有沒有Green在差很多。
昨日上半場結束前1分多鐘，Green朝菜鳥James Wiseman喊叫，但裁判誤以為是對他們出言不遜，而給了Green第2次技術犯規，進而遭驅逐出場，儘管當時Green和Stephen Curry都急忙解釋但裁判不領情。根據美國媒體《The Athletic》記者Shams Charania指出，聯盟宣布取消Green昨晚比賽的第二次技術犯規，這導致他被驅逐出場，。Green省了罰款，但比賽不能重打。
《The Athletic》記者Anthony Slater分析，本季Green在場上272分鐘內，勇士的防守效率為103.4，聯盟防守最好的球隊還以104.7落後。而在Green缺席431分鐘的情況下，勇士的防守效率為111.3，僅排在聯盟第24。有沒有他在場上對勇士差很多，Green曾在2017年拿下NBA年度最佳防守球員，也連續5年入選防守最佳陣容。