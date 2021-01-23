NBA／「餅皇」Capela老鷹起飛 單場10火鍋寫首次大三元
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-23 11:50:58
亞特蘭大老鷹今天以116:98擊敗明尼蘇達灰狼，當家中鋒「餅皇」Clint Capela寫下特殊紀錄，今天他砍下13分、19籃板、10阻攻的另類「大三元」數據，讓人見識到他可怕的籃下威力。
26歲的Capela過去在火箭發跡，2017-18賽季他在兩大明星後衛James Harden及Chris Paul的帶領下，生涯首次達成單季場均「雙十」的成就，他擅長在籃下接球完成終結，以及抓籃板，是非常符合現代籃球需求的藍領中鋒。不過火箭2019-20賽季陣容改組，為了讓Russell Westbrook打得更舒服，球隊在2020年把Capela更交易出去，他也因此來到了年輕、充滿天賦的老鷹。
本季老鷹在「少主」Trae Young的帶領下，目前戰績8勝7敗、超過5成勝率，今天Young又轟下43分，而Capela則是坐鎮內線攻守俱佳，兩人也一起帶領球隊取勝。這是Capela生涯首次大三元，過去大部分球員寫下大三元數據時，通常都是得分、籃板和助攻上雙，但他卻是靠阻攻來達成生涯里程碑，相當特別。