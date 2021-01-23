石木欽案 蘇貞昌：如有違法亂紀就應嚴辦
記者鄭宏斌／綜合報導
2021-01-23 11:57:25
「石木欽案」持續延燒，震撼司法界與政壇，監院查辦案時更掌握一張「襯衫收受表」，恐涉及政壇高層。對此，行政院長蘇貞昌今（23）日上午受訪時怒撂狠話說，「這個案子令人痛恨髮指」。他還說，如有違法亂紀，就應該予以嚴查、嚴辦。
蘇貞昌指出，這個案子最令人痛恨髮指的是有司法檢調人員群體的包庇，所做對於這個商人之間各種不法的行止，令人非常地不能接受。蘇貞昌說，現在已經全面啟動調查，如有違法亂紀，就應該予以嚴查、嚴辦，而且已經在進行中；如果發現有任何不當交往，也應該讓國人清楚了解，相關包括監察院等都在進行，行政院都尊重相關檢調依照司法程序進行，也希望趕快能夠將全部真相都明白地給國人清楚看見。
另外，對於桃機三航廈的標案一波三折，審查過程有問題，可能廢標，蘇貞昌表示，這件事情反而應該肯定相關評審作業謹慎、小心，發現有瑕疵，依法予以廢標是應該的。蘇貞昌也說，他會要求交通部立刻來進行後續作業，讓相關程序能夠快快進行，這麼大的一個工程，已經看到有國際的廠商願意來投標後能夠快速啟動，讓這個國門的重大建設也能快快地上路進行。