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NBA／巴克利認為球員優先打疫苗　KD：為何要問白癡意見

記者鍾東穎/綜合報導

2021-01-23 12:05:13

Kevin Durant
▲Kevin Durant回嗆Charles Barkley，「我不知道為何他們仍要徵詢這個白癡的意見」。（圖／美聯社／達志影像）
名人堂球星「惡漢」Charles Barkley現任球評，近日他表示NBA球員應該更早獲得新冠肺炎疫苗接種，因為他們繳了更多的稅金，對此籃網球星Kevin Durant直說，「我不知道為何他們仍要徵詢這個白癡的意見。」
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Barkley和KD的關係一向不是很好，Barkley曾批評KD轉戰勇士是「作弊」，本季KD在籃網和Kyrie Irving、James Harden聯手，Barkley不改毒舌作風嘲諷，從跟「浪花兄弟」搭檔到「運球兄弟」同隊，不看好三巨頭。
這次換KD反擊了，對於Barkley近日表達NBA球員有權優先施打疫苗的優惠待遇，KD在評論中回應，「我不知道為何他們仍要徵詢這個白癡(idiot)的意見。」

KD也支持小老弟爵士主將Donovan Mitchell，要Barkley不要酸後輩，「老傢伙們好好享受退休生活吧，這些孩子每天都跟著教練訓練。」
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