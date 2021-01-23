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看板被拆處再掛上看板　罷韓君子這次挺黃捷

記者鄭婷襄/高雄報導

2021-01-23 12:14:09

罷韓四君子中的罷韓領銜人陳冠榮（中）、wecare高雄發起人尹立（左）、台灣基進新聞部主任張博洋（右）今（23）日上午站出來力挺黃捷。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲罷韓四君子中的罷韓領銜人陳冠榮（中）、wecare高雄發起人尹立（左）、台灣基進新聞部主任張博洋（右）今（23）日上午站出來力挺黃捷。（圖／記者鄭婷襄攝）
罷韓四君子中的罷韓領銜人陳冠榮、wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞部主任張博洋今（23）日上午，在去年掛上罷韓看板的中正、和平路口改掛上支持黃捷的看板，並召開記者會，三人強調終結罷韓延長賽，拒讓惡意政治報復行動成功，並呼籲鳳山市民2月6日務必站出來投下不同意票，護民主、保黃捷。
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罷韓領銜人陳冠榮表示，在去年6月6日的時候，一群小蝦米對抗當時的大鯨魚，透過罷免教訓了烙跑的政客而當時黃捷選擇與多數民意站在一起，不管是被謾罵，或者是被侮辱、她都一起站在街頭收受連署書，一直以來可以看到國民黨大鯨魚，透過整個政黨全力來去罷免一些小蝦米，尤其是像黃捷這樣無黨無派的一個小議員，所以這次罷韓君子再次站出來，呼籲高雄人、呼籲鳳山人，再次勇敢的在二月六日投下不同意票，留下黃捷，「民主救援，我們道義相挺」。
wecare高雄發起人尹立則表示，這一次「不是冷戰、不是熱戰，而是終戰」，任何人都可以在法治的程序下推動罷免，可是前提必須是基於事實的根據，提出合理的理由，當初罷韓團體提出了罷免，是希市民對於韓國瑜就任未滿一年而落跑選總統及諸多荒腔走板的行徑都相當憤慨，而罷捷團體所提出的罷免理由都令人啼曉皆非，顯示出罷免黃捷就是對罷韓的仇恨動員，儼然是罷韓延長賽。

▲罷韓君子在去年掛上罷韓看板的中正、和平路口，改掛上聲援黃捷的看板。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲罷韓君子在去年掛上罷韓看板的中正、和平路口，改掛上聲援黃捷的看板。（圖／記者鄭婷襄攝）
尹立強調，此次聲援黃捷的看板，選擇在當時罷韓看板掛不到一天即被拆的相同地點，當時罷韓團體面對的是韓市府用各種行政手段打壓，當初罷韓看板其實都有送申請，怎麼送就是不過，這次在正常情形下合法申請，終於讓看板可以掛在這個地方。

台灣基進新聞部主任張博洋說，去年6月6日罷韓結果底定，曾要大家鬆開比「6」的拳頭，一同修復被撕裂的城市，原本韓國瑜所帶起的對立、仇恨，早該煙消雲散，但半年過去看到罷捷團體又再複製「韓國瑜模式」，激化對立，韓粉想要報仇，而國民黨的政客想要藉此結合反萊豬的議題，在這當中獲取政治能量，完全不是為了鳳山的發展，完全沒有正當性，這不僅是對於黃捷個人的罷免，更是對於台灣以及高雄民主的反撲與藐視。
罷捷團體發言人徐尚賢則對「韓粉報復」的說法相當不以為然，批現在連政府的力量都加進來挺黃捷，硬要把黃捷說成小蝦米，國民黨說成大鯨魚，很沒創意，蔡英文才是真正的「大鯨魚」，行政不中立干預地方罷免案，台灣的民主是他們說了算嗎？竟然還要說罷捷理由不充分，覺得非常的荒謬；而針對罷韓君子表態支持，黃捷則表示非常感謝，全國有很多不分黨派的民代、民間團體站出來聲援她，也希望鳳山的鄉親可以在這次的罷免案給她溫暖，跟她一起挺過這場罷免。
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