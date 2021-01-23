接到北市警方到案通知書 罷捷發言人批綠色恐怖
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-23 12:46:29｜2021-01-23 13:01:30
罷捷團體鳳山清捷隊發言人徐尚賢（23）日今日拿出一張台北市警局中正一分局的到案通知書，案由是公共危險、毀棄損壞案件，徐尚賢痛批反萊豬罷黃捷進行的如火如荼之際，民進黨政府竟然出手清算、栽贓嫁禍，到底有何居心，如果這不是綠色恐怖，甚麼是綠色恐怖？
罷捷發言人徐尚賢說，據他了解原因應該是去年參加反萊豬大遊行，通知書要他1月10到中正一分局說明，他原先不以為意，直到蔡英文總統出聲挺黃捷才驚覺可能被「查水表、清算」，徐尚賢認為，當時是在表示民進黨政府民意向背，政府先欺負人民，再拘捕人民，欺壓百姓、威嚇百姓，簡直是政治迫害、綠色恐怖！徐尚賢說，罷免萊豬議員黃捷進行到如火如荼之際，卻要被綠營說是在霸凌、是在搞鬥爭，讓他不解，同樣都是民主的展現，綠營爭民主就是合情合理，出來罷捷就是在霸凌，毫無道理，現在台灣的民主的定義是要由民進黨來定義了嗎？對此高雄市議於黃捷上午參加武松里迎新春節文藝活動受訪時指出，罷免案成立後一直呼籲支持者大家要出來投不同意票，讓大家知道不合理的罷免不應該通過，她從頭到尾的立場都是一致的，而針對鳳山清捷隊發言人徐尚賢控訴被查水表，黃捷則說不清楚這個案件的細節，稍晚則在群組中貼出說明「經鳳山分局查證：是去年1122在台北反萊豬抗議，徐尚賢帶領群眾丟雞蛋之行為，經過台北市中正一分局查明身分後傳辦」；台北市警局中正一分局則回應指出：「本案係徐先生參加109年11月22日勞工秋鬥遊行過程中，有朝大樓丟躑雞蛋等行為，經該大樓主委堅提毀損及公共危險告訴，全案已函請臺灣臺北地檢署偵辦中」。