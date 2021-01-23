NBA／被火力倒數第2的騎士轟爆 哈登檢討：防守出問題
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-23 13:49:19
籃網首度排出三巨頭陣容，但卻連2場敗給聯盟火力倒數第2的騎士，今(23)日賽後，James Harden認為進攻沒問題，是防守端出紕漏，需要更多溝通，投入更多精力。
今天賽前，騎士的進攻火力排在全聯盟倒數第2，但對籃網卻連兩戰轟下147分和125分，且根據《ESPN Stats & Info》報導，騎士上一次在沒有LeBron James時，連續2場擊敗籃網已是2003年2月23日、25日。而籃網近兩戰讓對手在禁區合計攻下134分，是過去25個球季中，任何2場比賽中的最高分，換而言之就是禁區防守太弱。
Harden賽後受訪時表示，球隊問題不在進攻，需要在防守端投入更多的精力，更多的溝通。今天Kevin Durant因傷休兵，Kyrie Irving攻下全場最高38分，Harden貢獻19分11助攻。好在籃網今日賽前傳出補強內線長人，根據《ESPN》知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，208公分的前SBL達欣工程洋將Norvel Pelle將在通過體檢和安全協議後和籃網簽約。