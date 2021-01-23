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20歲最美女星精靈照出土　正到不像話卻「交不到男友」？

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-01-23 14:38:15

▲濱邊美波從小美到大，是日本新生代女神。（圖／濱邊美波IG）
▲濱邊美波從小美到大，是日本新生代女神。（圖／濱邊美波IG）
日本新一代女神濱邊美波與菅野美穗主演的電視劇《我家女兒交不到男友!!》，首播收視率就開出10.3％，人氣不容小覷。故事中，濱邊美波活到20歲仍是「母胎單身」，與「戀愛小說女王」的媽媽天壤之別，結果2人意外都對推拿師東啓介產生好感，媽媽決定退一步，想出「征服男人的技巧」助女兒一臂之力。 
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以下有些微劇情透露，慎入 
▲濱邊美波（右）在《我家女兒交不到男友!!》裡沒交過男朋友。（圖／翻攝NTV）
▲濱邊美波（右）在《我家女兒交不到男友!!》裡沒交過男朋友。（圖／翻攝NTV）
《我家女兒交不到男友!!》劇情講述「戀愛小說女王」水無瀨碧（菅野美穗 飾），與女兒水無瀨空（濱邊美波 飾）相依為命。瀨空從小就是宅女，唯一的興趣只有Cosplay與看漫畫，頂著美麗臉蛋活了20年，從未交過男朋友，瀨碧擔心女兒嫁不出去，卻又怕她遇人不淑，但瀨碧不知道瀨空有部分原因是為了守護「少根筋」的媽媽；直到他們遇到年輕帥氣的推拿師傅，生活開始有了變化。 

在第二集中，水無母女倆前後遇見東啓介並產生好感，某天瀨碧意外發現女兒跟心儀對象認識，在東啓介向瀨空提出約會邀約後，瀨碧靠著經驗幫女兒列出「征服男人的技巧」祕笈，以及打點少女穿著，瀨空信心滿滿，對天發誓會努力朝成為大人的路邁進。 

濱邊美波10歲時透過東寶藝能舉辦的「東寶灰姑娘」試鏡獲得新世代獎，入選成為東寶藝能旗下藝人，並以電影《空色物語》出道。她現年20歲，在2017年出演《我想吃掉你的胰臟》真人電影一炮而紅，更憑著清秀甜美的長相，是不少「日本最美女星」排行榜票選前三名常客。 

她1月9日出道滿10周年，在社群媒體上傳試鏡時的照片回味，並寫下10年前曾發誓要當一位溫柔有智慧的演員，但成長過程顧慮的事情太多、聰明與仁慈很難兼具，導致夢想有點「鬆懈」，在想起周遭友善的前輩後，發誓會努力邁進，做一個令自己驕傲的人。《我家女兒交不到男友!!》可至KKTV收看。
▲濱邊美波出道時才10歲，可愛長相獲得討論。（圖／濱邊美波IG）
▲濱邊美波出道時才10歲，可愛長相獲得討論。（圖／濱邊美波IG）
▲▼濱邊美波長相甜美。（圖／濱邊美波IG）
▲▼濱邊美波長相甜美。（圖／濱邊美波IG）
▲▼濱邊美波長相甜美。（圖／濱邊美波IG）
▲▼濱邊美波長相甜美。（圖／濱邊美波IG）
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