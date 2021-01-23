20歲最美女星精靈照出土　正到不像話卻「交不到男友」？

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《我家女兒交不到男友!!》劇情講述「戀愛小說女王」水無瀨碧（菅野美穗 飾），與女兒水無瀨空（濱邊美波 飾）相依為命。瀨空從小就是宅女，唯一的興趣只有Cosplay與看漫畫，頂著美麗臉蛋活了20年，從未交過男朋友，瀨碧擔心女兒嫁不出去，卻又怕她遇人不淑，但瀨碧不知道瀨空有部分原因是為了守護「少根筋」的媽媽；直到他們遇到年輕帥氣的推拿師傅，生活開始有了變化。
在第二集中，水無母女倆前後遇見東啓介並產生好感，某天瀨碧意外發現女兒跟心儀對象認識，在東啓介向瀨空提出約會邀約後，瀨碧靠著經驗幫女兒列出「征服男人的技巧」祕笈，以及打點少女穿著，瀨空信心滿滿，對天發誓會努力朝成為大人的路邁進。
濱邊美波10歲時透過東寶藝能舉辦的「東寶灰姑娘」試鏡獲得新世代獎，入選成為東寶藝能旗下藝人，並以電影《空色物語》出道。她現年20歲，在2017年出演《我想吃掉你的胰臟》真人電影一炮而紅，更憑著清秀甜美的長相，是不少「日本最美女星」排行榜票選前三名常客。
她1月9日出道滿10周年，在社群媒體上傳試鏡時的照片回味，並寫下10年前曾發誓要當一位溫柔有智慧的演員，但成長過程顧慮的事情太多、聰明與仁慈很難兼具，導致夢想有點「鬆懈」，在想起周遭友善的前輩後，發誓會努力邁進，做一個令自己驕傲的人。《我家女兒交不到男友!!》可至KKTV收看。