案882足跡公布！19、20日傍晚曾到桃園仲平黃昏市場

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中今於指揮中心記者會上指出，該案足跡單純，於19、20日傍晚有到桃園仲平黃昏市場去購買晚餐，但詳細時間還有再調查，地點是桃園市桃園區中洲街。
陳時中呼籲，在上述時間有到市場的民眾，須注意自己身體情況，需自主健康管理到2月3日，若有症狀或其他狀況，應立即向指揮中心通報。
至於案881、882與今日新增的案885屬於同家庭的群聚感染，指揮中心發言人莊人祥表示，案881這位9旬老先生是由三位女兒共同照顧，也是一同居家隔離，其中二女兒連採檢三次都陰性，目前就大女、三女兒確診。
陳時中指出，這三位女兒都沒有症狀，且檢出陽性的時間差不多，很難了解感染時間是什麼時候，但以發病時序來看，應是從案852護理師傳給這三位。
至於這三例的病況如何，指揮中心醫療監測組副組長羅一鈞指出，目前這三例都屬於輕症狀患者，其中案881老先生本身有肺炎，但情況仍不嚴重，不需進到加護病房；另外2例則無症狀，目前都在醫院隔離治療當中，病情都相當穩定。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。