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案882足跡公布！19、20日傍晚曾到桃園仲平黃昏市場

記者賴志昶／台北報導

2021-01-23 14:44:05｜2021-01-23 15:13:10

▲中央流行疫情指揮中心今（23）日公布，案882於19、20日傍晚曾到桃園仲平黃昏市場買晚餐。（圖／記者呂炯昌攝影）
▲中央流行疫情指揮中心今（23）日公布，案882於19、20日傍晚曾到桃園仲平黃昏市場買晚餐。（圖／記者呂炯昌攝影）
中央流行疫情指揮中心昨（22）日公布的案882，屬於北部某醫院群聚案，由於涉及是否有社區感染，因此格外受到關注。指揮中心指揮官陳時中今表示，該案的生活相對單純，僅有在19、20日傍晚至桃園市桃園區的仲平黃昏市場，請當日有到的民眾要注意自己身體狀況。
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指揮中心昨日公布，國內新增2例本土COVID-19確定病例，其中1人為案852曾照護的住院病患（案881），1人為該病患的同住家人（案882）。
▲指揮中心指揮官陳時中在今（23）日召開臨時記者會，說明防疫相關作為。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心指揮官陳時中在今（23）日召開臨時記者會，說明防疫相關作為。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
陳時中今於指揮中心記者會上指出，該案足跡單純，於19、20日傍晚有到桃園仲平黃昏市場去購買晚餐，但詳細時間還有再調查，地點是桃園市桃園區中洲街。

陳時中呼籲，在上述時間有到市場的民眾，須注意自己身體情況，需自主健康管理到2月3日，若有症狀或其他狀況，應立即向指揮中心通報。

至於案881、882與今日新增的案885屬於同家庭的群聚感染，指揮中心發言人莊人祥表示，案881這位9旬老先生是由三位女兒共同照顧，也是一同居家隔離，其中二女兒連採檢三次都陰性，目前就大女、三女兒確診。

陳時中指出，這三位女兒都沒有症狀，且檢出陽性的時間差不多，很難了解感染時間是什麼時候，但以發病時序來看，應是從案852護理師傳給這三位。

至於這三例的病況如何，指揮中心醫療監測組副組長羅一鈞指出，目前這三例都屬於輕症狀患者，其中案881老先生本身有肺炎，但情況仍不嚴重，不需進到加護病房；另外2例則無症狀，目前都在醫院隔離治療當中，病情都相當穩定。
▲部立桃園醫院群聚感染個案關係圖。1/23新增1例。（圖／NOWnews製作）
▲部立桃園醫院群聚感染個案關係圖。1/23新增1例。（圖／NOWnews製作）
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