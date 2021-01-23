快訊／再新增2例境外移入！外籍1男1女自英美入境確診
記者賴志昶／台北報導
2021-01-23 14:16:20
中央流行疫情指揮中心今(23)日公布，國內新增2例境外移入COVID-19確定病例，分別自英國及美國入境。
指揮中心表示，案883為英國籍10多歲男性，去(2020)年12月28日曾於當地確診，並自我隔離10天，今(2021)年1月20日來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案今年1月21日接受「英國專案」採檢，於今日確診；同班機接觸者調查匡列中。案884為美國籍20多歲女性學生，去年12月31日搭機來臺進行語言文化交流，並於今年1月1日入境臺灣，持有12月24日採檢陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案居家檢疫期滿後，於1月20日進行自費採檢，並於今日確診。已掌握個案接觸者共9人，其中同行友人2人，列居家隔離；其餘7人皆有適當防護，列自主健康管理。
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