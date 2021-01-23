快訊／再新增1例本土案例！案881同住50多歲家人確診

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布，國內新增1例本土COVID-19確定病例，為案881之同住家人（案885）。

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指揮中心表示，案885為本國籍50多歲女性，為案881同住家人及主要照顧者之一，先前已列為案852之接觸者，並曾於1月11日及1月17日採檢，結果皆為陰性，續於家中進行居家隔離；昨(22)日因案881、882確診，再次進行接觸者採檢，並於今日確診，個案迄今無症狀。衛生單位已啟動疫情調查及防治作為。

▲部立桃園醫院群聚感染個案關係圖。1/23新增1例。（圖／NOWnews製作）

指揮中心統計，截至目前國內累計143,747例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含140,780例排除)，其中884例確診，分別為776例境外移入，69例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、783人解除隔離、94人住院隔離中。