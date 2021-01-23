環山部落打造「紫藤山城」 部落旅行添浪漫花顏

新冠肺炎疫情仍未消停，民眾規畫春節年假旅遊，不妨選擇空氣清新的山區部落來趟小旅行。由參山國家風景區管理處輔導的環山部落，近年來致力打造成為「紫藤山城」，希望呈現更多元風貌吸引旅人，透過原鄉巡禮，探索獵人步道及品嘗高山水果等，體驗部落熱情民風與文化生態之美。

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▲環山部落在參山國家風景 管理處協助下， 變身「紫藤山城」，部落入口的意象標致向旅人宣告。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.23)

× ▲環山部落在參山國家風景 管理處協助下， 變身「紫藤山城」，部落入口的意象標致向旅人宣告。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.23)

漫步轉型中的環山部落，可以發現這座山城變得更多彩。這裡所謂的多彩，除了觸目可見的彩繪意象，彷彿為山城上了繽紛色彩外，原民熱情展現的原鄉文物與產業，也會讓旅人滿載而歸。至於推動部落轉型「紫藤山城」，幕後推手有交通部長林佳龍及參山國家風景管理處。





5年前，林佳龍擔任台中市長時，到環山部落視察，看到居民庭院種植的紫藤花盛開，串串花束雲集彷如紫色瀑布，美麗浪漫，當場建議居民廣植紫藤花，打造環山部落成為「紫藤山城」，形塑部落特色，增加美麗觀光資源。



▲環山部落打造「紫藤山城」，參山風管處補助千萬建置藝術花架，大規模遍植紫藤。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.23)

× ▲環山部落打造「紫藤山城」，參山風管處補助千萬建置藝術花架，大規模遍植紫藤。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.23)

近年來，參山風管處逐步協助落實理念，除了在部落入口設置紫藤銅雕意象，去年更斥資1000萬元，在部落建置8座造型不一的紫藤花架，免費提供紫藤種苗給居民植栽，居民反應熱絡，家家戶戶庭院花架遍植紫藤。羅以撒牧師說，就等3月中旬紫藤花季到，串串紫藤花齊綻放，整個部落沐浴在紫色花海中，真的是山谷中最美麗的紫色原鄉。



▲環山部落處處以彩繪說故事，引導旅人認識泰雅族文化，牧師羅以撒是最佳導覽，生動解說引人入勝。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.23)

× ▲環山部落處處以彩繪說故事，引導旅人認識泰雅族文化，牧師羅以撒是最佳導覽，生動解說引人入勝。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.23)

羅以撒是執行部落轉型的主力，讓他感動的是部落總動員，連87歲耆老都主動當志工，帶領旅人挑戰山路崎嶇的獵人步道，探索泰雅族先人珍貴遺址。其次，住家環境許可的人家，紛紛動手裝潢改裝做為接待家庭，目前有9戶可容納百餘旅客。其中牧師家取得民宿執照，取名「屋頂上的天空」，原木風格附有美麗餐廳，被喻為山谷「秘密花園」。

▲探訪環山部落，除了原鄉巡禮外，挑戰泰雅族秘境的獵人步道，是體力考驗。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.23)

× ▲探訪環山部落，除了原鄉巡禮外，挑戰泰雅族秘境的獵人步道，是體力考驗。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.23)

「歡迎來部落做客！」為了深入體驗部落風情，羅牧師建議安排二天一夜小旅行，放慢腳步，以輕鬆自在心情漫遊，除了可以一覽山城好山好水美麗景色，原民的熱情，豐富的自然生態，與泰雅族音樂、紡織及文物等原鄉文化都能動人心弦。

▲牧師羅以撒住家已取得民宿執照，取名山頂上的天空，原溫馨風格，還有舒適美麗餐廳，是旅人眼中秘密花園。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.23)

× ▲牧師羅以撒住家已取得民宿執照，取名山頂上的天空，原溫馨風格，還有舒適美麗餐廳，是旅人眼中秘密花園。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.23)

當然，位於海拔約1700公尺，群山環繞的特殊地理位置，一年四季孕育的水果，諸如水蜜桃、蜜梨、甜柿及清脆多汁的雪梨等，全是山城高經濟產業，樣樣鮮美可口，絕對能滿足旅人挑剔的味蕾。羅以撒牧師笑說，給山城二天一夜，山城將給你身心靈都得到滿足的豐收旅程。