環山部落打造「紫藤山城」 部落旅行添浪漫花顏

漫步轉型中的環山部落，可以發現這座山城變得更多彩。這裡所謂的多彩，除了觸目可見的彩繪意象，彷彿為山城上了繽紛色彩外，原民熱情展現的原鄉文物與產業，也會讓旅人滿載而歸。至於推動部落轉型「紫藤山城」，幕後推手有交通部長林佳龍及參山國家風景管理處。
5年前，林佳龍擔任台中市長時，到環山部落視察，看到居民庭院種植的紫藤花盛開，串串花束雲集彷如紫色瀑布，美麗浪漫，當場建議居民廣植紫藤花，打造環山部落成為「紫藤山城」，形塑部落特色，增加美麗觀光資源。
近年來，參山風管處逐步協助落實理念，除了在部落入口設置紫藤銅雕意象，去年更斥資1000萬元，在部落建置8座造型不一的紫藤花架，免費提供紫藤種苗給居民植栽，居民反應熱絡，家家戶戶庭院花架遍植紫藤。羅以撒牧師說，就等3月中旬紫藤花季到，串串紫藤花齊綻放，整個部落沐浴在紫色花海中，真的是山谷中最美麗的紫色原鄉。
羅以撒是執行部落轉型的主力，讓他感動的是部落總動員，連87歲耆老都主動當志工，帶領旅人挑戰山路崎嶇的獵人步道，探索泰雅族先人珍貴遺址。其次，住家環境許可的人家，紛紛動手裝潢改裝做為接待家庭，目前有9戶可容納百餘旅客。其中牧師家取得民宿執照，取名「屋頂上的天空」，原木風格附有美麗餐廳，被喻為山谷「秘密花園」。
「歡迎來部落做客！」為了深入體驗部落風情，羅牧師建議安排二天一夜小旅行，放慢腳步，以輕鬆自在心情漫遊，除了可以一覽山城好山好水美麗景色，原民的熱情，豐富的自然生態，與泰雅族音樂、紡織及文物等原鄉文化都能動人心弦。