國民女友腦子進水從鼻子流出 遭侵犯隱私還原情況
記者吳雨婕/台北報導
2021-01-23 14:45:32
「國民女友」祈錦鈅（小鈅）於今（23）日受邀出席擔任知名球鞋品牌一日店長，而她日前在社群媒體上暴怒表示，私人信件被管理員拆封，讓她覺得隱私遭到侵犯，她今天訪問時也還原當時情況。最近愛上潛水的祈錦鈅，提到潛水後發生的糗事，就是水會從鼻子流出來，逗趣發言讓人會心一笑。
祈錦鈅私人的銀行信用卡信件日前被管理員拆封，上頭雖然有解釋把信件誤拆成住戶電費單，但由於已經不是初次發現這個狀況，她因此在社群媒體上公布。她在今天的活動上還原當時情形，提到對方已經是累犯，「家人之前說不要管，先前被拆開的也不是我的信就算了，但這次已經侵犯到隱私權。」身邊的朋友知道後都很緊張，紛紛推薦律師給他，祈錦鈅也趁機會嚴肅表示：「這是一件不對的事情，後續交給律師處理。」祈錦鈅聊到近況，日前才推出新單曲《兇兇的》，預計之後會推出寫真集，「我希望寫真集的畫面豐富一點，可能會在海邊再補拍一些照片，大概春節後才會開始預購。」她也透露尺度會是比基尼的範圍。而近來拿到潛水執照的她，分享潛水後發生的趣事，「我下去之後再上來真的會腦袋進水欸！水會從我的鼻子流出來，還有鹹鹹的味道。」