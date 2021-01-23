病毒難纏！陸增90例本土　河北患者連續測11次才驗出陽性

新冠肺炎肆虐全球，最早爆發大規模疫情的中國，近日也再度出現本土病例，22日的107起新增確診中，本土病例就佔了90起。其中河北就有患者連續檢測多次，直到第11次才被驗出陽性，讓不少人擔心，病毒似乎越來越狡猾難纏，勢必增添抗疫難度。

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根據中國衛健委23日公布的數據，22日0時至24時，31省區市又新增107起確診個案，其中本土感染個案佔90例，分別是黑龍江56例，河北15例，吉林13例，上海3例，北京3例。境外輸入確診則有17例，分別是上海8例，山西4例，江蘇2例，湖南1例，廣東1例，四川1例。

綜合陸媒報導，在河北的15例本土中，石家莊市就佔了11例，當中有一位67歲的患者引起中國網友討論，他本身是1月7日第2號確診病患的丈夫，於1月3日被轉運至槁城區指定隔離點，進行集中隔離醫學觀察。在這段期間，該名男子共做了10次核酸檢測，結果均為陰性，直到21日的第11次檢測，結果才呈現陽性。

除了前述的男病人，石家莊市其他22日確診的病患，幾乎也都不是驗一次就確定陽性，好幾個都是驗了7.8次陰性後，才終於揪出陽性反應。

病毒似乎越來越難纏，加上農曆新年就快到了，大批中國民眾計劃返鄉過年，當局強調呼籲民眾，返鄉前後務必做好防疫措施，隨時留意自己的健康狀況。病毒的狡猾令人頭痛，但也有中國的民眾質疑，是否核酸檢測技術不夠精準，又或者是被轉到集中隔離地點的途中被感染。