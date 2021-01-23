社區感染擴大！柯文哲贊成鎖國 喊話指揮中心調整做法
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-23 17:14:44
出身醫界的台北市長柯文哲今天(23)表示在社區感染擴大下，他建議指揮中心應該改變做法，開始公布確診個案的「高密度足跡區域」，不要再選擇性的保密。此外，距離台灣施打疫苗可能還有長達半年的空窗期，若是全民仍無法接種疫苗，「其實我是贊成一個程度的鎖國」，否則國內醫療體系可能被穿透。
柯文哲表示，現在社區感染逐漸擴大，他建議指揮中心公布確診個案的高密度足跡區域。昨天案852護理師照顧過的9旬老翁（案881），和老翁的6旬大女兒（案882）相繼確診，老先生原本「一採陰」，後來因為牙痛，到長庚醫院就醫二檢後才確診，後續疫調匡列老翁的女兒，也確定遭感染。柯文哲說，感染與檢測時間太近，因還在潛伏期間，便會發生偽陰性反應。如今部桃院內感染已經向外擴散，連續出現好幾名「一採陰，二採確診」的狀況，顯示這是一個嚴重問題。
柯文哲指出，變種病毒活性強，傳染速度快，而且現在已經出現社區感染，此刻指揮中心恐怕要滾動修正標準作業程序，不能只單看一採結果，應該先對醫院全體員工、曾住院、轉院病患與家屬擴大採檢，同時擴大居家檢疫，避免感染擴散。
另外，柯文哲也呼籲，對於部桃確診感染者，指揮中心應該開始公布「確診個案高密度足跡區域」，也就是過去「只要認為疫情在掌握中，就不予公布足跡」的做法應該調整，與其花費心力畫出一條未必真正準確的感染途徑，不如給國人更直接、透明的資訊，讓民眾和該區域的醫療院所得以提高警覺，才是現階段更適宜且有效率的方式。柯文哲受訪時，無奈搖搖手表示，要解決疫情現況，就需要讓民眾接種疫苗。就他觀察，目前距離疫苗施打，可能還有長達半年的空檔，他說「其實我是贊成一個程度鎖國，因為每天進來這麼多（入境感染者），若久了，醫療體系就會被穿透」。