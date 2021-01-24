竟與王力宏24年前就認識　林隆璇帥兒驚呆了

林亭翰憑著歌曲《龍的傳人》嘻哈版，讓原唱王力宏「轉身」，王力宏不僅主動當起林亭翰歌唱導師，提點他唱歌及發聲技巧，更1對1教學把絕學傾囊相授，林亭翰受益良多，開心表示：「短短3天的上課感覺學到力宏老師畢生功力的精華，讓我功力大增！」而2人的緣分，要回溯到24年前，原來林亭翰在2歲時就曾與王力宏合照過了。

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▲林亭翰（左二）2歲時曾與王力宏（左一）合照過，王力宏青澀模樣意外曝光。（圖／青田音樂提供）