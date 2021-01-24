竟與王力宏24年前就認識 林隆璇帥兒驚呆了
記者吳雨婕/綜合報導
2021-01-24 09:00:00
林亭翰憑著歌曲《龍的傳人》嘻哈版，讓原唱王力宏「轉身」，王力宏不僅主動當起林亭翰歌唱導師，提點他唱歌及發聲技巧，更1對1教學把絕學傾囊相授，林亭翰受益良多，開心表示：「短短3天的上課感覺學到力宏老師畢生功力的精華，讓我功力大增！」而2人的緣分，要回溯到24年前，原來林亭翰在2歲時就曾與王力宏合照過了。
林亭翰被王力宏欽點成為學生，最開心的莫過於林亭翰的歌手爸爸林隆璇，多年前曾和王力宏是同家唱片公司同事的他，看到王力宏與林亭翰相處融洽，忍不住爆料：「其實24年前兩人就認識！」還翻出當年自己與王力宏、搭檔張中立還有兒子林亭翰合拍的宣傳照佐證，只見照片中的王力宏親切抱著當年才2歲的林亭翰，讓王力宏看了笑說：「時間過好快！當年亭翰還是個胖嘟嘟的小男孩，一下子就變大帥哥了！」而在3天上課的過程中，林亭翰除了跟著王力宏從頭學發聲共鳴及歌唱技巧外，還解決了林亭翰多年唱歌上的困擾，林亭翰表示：「以前在唱歌時，有時會發現有些中文歌詞的字很難念，唱起來會卡卡的。力宏老師在這上面有特別做研究，除了解釋中文母音會分兩節或三節，所以教導我們去特別的發音方式，讓發音比較順，靠著多練習後發現真的很神奇的解決了我的問題，對我唱歌來說幫助很大！」