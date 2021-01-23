伍佰不畏疫情開唱　主辦單位申請天網嚴格控管

伍佰上周歡慶生日，他在粉專幽了自己一默表示，「多了一歲，價格不變」，同時與廣大的粉絲一同迎接「Rock Star」巡迴演唱會重啓，今（23）日在台中首先登場。而為了配合防疫政策，主辦單位開麗娛樂還特別申請了天網系統，只要有違反隔離規定的民眾來現場就會通知，嚴格防止疫情擴散。

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