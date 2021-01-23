伍佰不畏疫情開唱 主辦單位申請天網嚴格控管
記者吳雨婕/綜合報導
2021-01-23 22:00:00
伍佰上周歡慶生日，他在粉專幽了自己一默表示，「多了一歲，價格不變」，同時與廣大的粉絲一同迎接「Rock Star」巡迴演唱會重啓，今（23）日在台中首先登場。而為了配合防疫政策，主辦單位開麗娛樂還特別申請了天網系統，只要有違反隔離規定的民眾來現場就會通知，嚴格防止疫情擴散。
伍佰穿著藍色時尚迷彩大衣搭配金黃色襯衫，登上2層樓高的升降台登場，並以歌曲《海浪》拉開演唱會序幕，之後則是演唱《淚橋》、《就是因為愛》、《一親紅顏》等多首情歌，將現場氣氛推向高潮。他在演唱《淚橋》時感性說道：「大家晚安，歡迎來到Rock Star巡迴演唱會台中站！本來去年就要來的，但2020全世界都被折疊起來了，很開心現在我來了、你們也來了，希望今年不要再被折疊起來，大家好好享受今晚。」此外，為配合政府防疫措施，當晚一人一票進場，全部採用實聯制並且查看身分證件，所有入場觀眾都需要留下姓名及電話，全程戴口罩，測量額溫，手部酒精消毒，若體溫超過37.5（包含演出及工作人員）都無法入場。主辦單位開麗娛樂也表示：「今天有申請天網系統，所以指揮中心會監控，如果有違反隔離規定的人跑來會通知。」嚴格控管入場民眾，防止疫情擴大。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。